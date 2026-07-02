Der Invesco NASDAQ 100 ETF zählt zu den aussichtsreichsten Anlagevehikeln für Investoren, die auf den langfristigen Ausbau der Künstlichen Intelligenz und die steigenden Investitionen großer Technologiekonzerne setzen möchten. Die Kombination aus führenden Cloud-Anbietern, Halbleiterunternehmen und vergleichsweise niedrigen Kosten macht den ETF zu einem interessanten Baustein für wachstumsorientierte Portfolios. Immer mehr Unternehmen kündigen Investitionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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