Heute sprang die CTS Eventim-Aktie um bis zu 6 Prozent auf 56,55 €. Grund ist eine neue Kaufempfehlung von Oddo BHF. Haben Anleger hier eine echte Einstiegschance? Oddo sieht Kursziel bei 67 € Analyst Andreas Riemann von Oddo BHF hat die Aktie frisch mit einem Kursziel von 67 € versehen, was einer Rückkehr auf das Niveau von Mitte März entspräche. Seine Begründung ist dabei durchaus überzeugend. Seit dem vergangenen Sommer hat sich der Kurs nahezu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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