Leben wir in einer gigantischen Computersimulation? Die Frage beschäftigt nicht nur Science-Fiction-Autoren, sondern auch Forschende. Es gibt sogar Vorschläge für Experimente, die Hypothese zu überprüfen. Die Geschichte beginnt mit einem Missverständnis. Angeblich ist der Philosoph Nick Bostrom für die ganze Sache verantwortlich: Er soll 2003 einen Artikel veröffentlicht haben, in dem er nachweist, dass wir alle in einem Computerspiel leben. Gewissermaßen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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