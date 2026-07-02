© Foto: Mark Schiefelbein - APSpaceX hat Investoren einen schlanken KI-Prototypen gezeigt, der auf xAI-Technologie und einem Qualcomm-Chip basiert. Dabei wollte Elon Musk eigentlich nie ein Smartphone bauen.SpaceX hat einem ausgewählten Kreis von Investoren einen Prototypen für ein KI-Gerät präsentiert, das schlanker als ein iPhone ist und auf einem proprietären Betriebssystem laufen soll. Wie das Wall Street Journal am Mittwoch exklusiv meldete, integriert das Gerät die Technologie von xAI und setzt auf einen Qualcomm-Snapdragon-Chip. SpaceX selbst betont, das Projekt befinde sich noch in einem frühen Stadium, das Design könne sich noch ändern, und ob das Produkt überhaupt auf den Markt kommt, ist offen. Der Schritt …
Enthaltene Werte: US0378331005,US84615Q1031Den vollständigen Artikel lesen
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