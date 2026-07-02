Kommt es zu einem Cybervorfall, werden plötzlich Budgets freigegeben und Versicherungsfragen werden dringend. Genau das ist das Problem: Denn wer erst nach dem Schaden anfängt zu handeln, hat den wichtigsten Moment bereits verpasst. Ein Artikel von Peter Pillath, Director Cyber bei Howden Deutschland und hendricks GmbH Unternehmen stehen heute vor erheblichen Cyberrisiken. Digitalisierung und Industrie 4.0 bedeuten, dass Produktionsanlagen zunehmend mit IT-Netzen und dem Internet verbunden sind. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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