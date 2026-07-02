Liebe Leser von boersengefluester.de, wir schreiben auf unserem Portal viel über Themen wie Elektromobilität und Batterietechnologie. Nun müssen auch wir unsere Akkus dringend einmal aufladen und werden in den kommenden Tagen keine neuen Artikel veröffentlichen. Stattdessen ist endlich ein wenig Sommerurlaub angesagt. Der Newsletter BGFL WEEKLY macht ebenfalls eine Pause. Wichtig: Die Datenbank werden wir in dieser Zeit ganz normal pflegen und auch die vielen kleinen Charts auf der Seite werden regelmäßig ausgetauscht. Ab dem 13. Juli 2026 sind wir dann wieder zurück an Bord und berichten mit frischer Kraft und in gewohnter Manier über die interessantesten Sondersituationen von Nebenwerten aus Deutschland. Vielen Dank, bleiben Sie uns treu! Ihr Gereon Kruse...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 boersengefluester.de