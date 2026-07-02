APA ots news: Drei Österreich ist Europas Nummer 1 bei 5G Standalone - Österreich führend bei Nutzung durch Kund:innen.

Wien (APA-ots) - -



Opensignal Crowdsourcing Analyse bestätigt Pole Position von Drei bei 5G Standalone Netzen in Europa.



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Österreich hat dank Drei europaweit höchste 5G SA-Nutzungsrate.

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5G mit eigenem 5G-Kernnetz bietet Kund:innen klare Vorteile: Schnellere Download-Geschwindigkeit, Geringere Latenzzeit und mehr durchgängige Qualität.



Laut aktueller Crowdsourcing-Analyse durch Opensignal zählt Drei zu Europas führenden Mobilfunkbetreibern beim Einsatz von 5G Standalone (5G SA), der nächsten Generation der 5G-Netztechnologie. Die Studie, die auf realen Nutzerdaten in 29 europäischen Märkten basiert, zeigt: Drei Österreich belegt den Spitzenplatz unter Europas Netzbetreibern bei der tatsächlichen Nutzung von 5G SA durch Kund:innen. Rund 37 % der gesamten Nutzungszeit entfällt bei Drei bereits auf diese moderne Netzarchitektur.



Zwtl.: Vom 5G-Versprechen zur Realität: Drei liefert echtes 5G

Während viele Märkte und Betreiber weiterhin von 4G Kernnetz- basiertem 5G geprägt sind, zeigt sich bei Drei ein anderes Bild: 5G Standalone ist hier seit 2022 Standard und integraler Bestandteil der täglichen Nutzung.



Der Unterschied ist entscheidend:



- Klassisches 5G (Non Standalone/ NSA) basiert weiterhin auf 4G- Kernnetzen.



- 5G Standalone (SA) ist ein vollständig eigenständiges 5G-Netz.

Dies bringt klare Vorteile:



- Deutlich geringere Latenz, bessere Reaktionszeiten, schnellere Verbindungsaufbauten für eine bessere Performance von Internetdiensten.



- Höhere Netzwerk-Effizienz



- Besseres durchgängiges Kund:innen-Erlebnis (Surfen, Streamen, Gaming)



- Neue Anwendungsfelder für Unternehmens-Kunden wie Network Slicing und 5G SA Campusnetze



Laut Opensignal verbessert 5G SA insbesondere die Reaktionszeiten stark - mit Latenzreduktionen von bis zu 32 % gegenüber 5G NSA.

Zwtl.: Erfolgsfaktor: 5G Standalone als Standard für alle

Der Grund für die Spitzenposition von Drei ist eine konsequente Strategie:

5G Standalone ist kein Premiumprodukt, sondern für alle 5G Kund:innen zugänglich.



Das bedeutet:



- automatische Nutzung ohne Zusatzkosten



- keine Tarifbarrieren (aktuelle Tarife und Endgeräte unterstützen 5G SA)



- schnelle Skalierung im Alltag



Opensignal bestätigt: Die höchsten Nutzungswerte erzielen genau jene Betreiber, die 5G SA als Default aktivieren - angeführt von Drei Österreich.



Zwtl.: Europa weit zurück - Österreich an der Spitze.

Die Ergebnisse zeigen auch den klaren Abstand zum restlichen Markt:



- Europaweit liegt der Anteil der 5G-SA-Nutzung bei nur 1,8% der gesamten Verbindungszeit.



- In Österreich hingegen liegt dieser Wert bei über 11 % auf Marktebene.



- Drei selbst erreicht sogar rund 37 %.



Damit gilt: Österreich ist dank Drei der führende 5G-Standalone- Markt Europas.



Zwtl.: 5G Standalone als Fundament der digitalen Zukunft.

5G Standalone ist weit mehr als ein Technologie-Upgrade - es ist die Basis für:



- 5G Advanced bzw. 6G



- Industrie 4.0 Anwendungen inkl. 5G SA Campusnetze



- autonome Systeme



- eröffnet neue Möglichkeiten für KI.



Drei zeigt eindrucksvoll: Diese Zukunft ist bereits Realität.

Drei CTIO Bernd Loacker sieht die 5G-Strategie von Drei durch Opensignal bestätigt:

" Beim Start des 5G Netzausbaus haben wir uns als einziger heimischer Mobilfunk-Betreiber bewusst dazu entschieden, ein völlig neues Netz mit eigenem 5G Kernnetz zu errichten. Dies macht sich nun bezahlt. Wir haben nicht nur das modernste landesweite 5G Netz Österreichs, sondern stellen diesen Standard auch allen Kund:innen zur Verfügung und steigern damit nachweislich deren Zufriedenheit.



Auf einen Blick:



- Drei Österreich ist Nummer 1 in Europa bei 5G Standalone Nutzung

- Ein besseres Kundenerlebnis bei den gängigsten Anwendungen wie Surfen, Gaming und Streamingdiensten durch Reduzierung der Latenzzeit mit 5G SA



- Eine Erhöhung der Stabilität bei gesteigerter Datenrate im Download (bis zu 220%).



- Drei setzt als Vorreiter auf 5G SA als Standard (kein Premiumprodukt)



- 5G SA basiert auf 5G-Kernnetz ohne 4G-Abhängigkeit



- 37 % der 5G-Nutzungszeit bei Drei erfolgt bereits im 5G SA-Netz

- Österreich gesamt: rund 11,1 % 5G SA-Anteil - europaweiter Spitzenwert dank Drei



- Europa-Durchschnitt: nur 1,8 % 5G-SA-Nutzung



- Mehrheit der Nutzung in Europa weiterhin über 4G (82,9 %)

- 5G Standalone ist die Basis für 5G Advanced, Industrie 4.0 Anwendungen und 5G Campusnetze.



Die Crowdsourcing Analyse basiert auf realen Opensignal- Nutzerdaten aus dem ersten Quartal 2026 und umfasst 29 europäische Märkte. Mehr auf 5G Standalone in Europe: Where deployment stands and what it means for consumers - June 2026 | Opensignal



Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte 2025 einen Umsatz von 923 Mio Euro. Als führender Telekom-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs erreicht bereits über 95% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites 5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at



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Rückfragehinweis:

Drei Österreich

Tom Tesch

Telefon: 066066033701

E-Mail: tom.tesch@drei.com

Website: https://www.drei.at/presse



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