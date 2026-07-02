IBM verfolgt zusammen mit anderen Unternehmen ein neues Konzept, um mehr Transistoren auf Chips unterzubringen. Es geht dabei in die Vertikale. IBM hat einen neuen Prototyp-Chip mit rund 100 Milliarden Transistoren auf einer Fläche von der Größe eines Fingernagels entwickelt. Das entspricht einer ungefähr doppelt so hohen Transistordichte im Vergleich zur bisherigen Spitzentechnologie des Unternehmens, die 2021 vorgestellt worden war. Das neuartige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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