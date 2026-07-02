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Games of the Future 2026 bestätigt internationales Teilnehmerfeld für Astana



02.07.2026 / 11:50 CET/CEST

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Mehr als 800 Athleten aus über 50 Nationen treten in acht Disziplinen an, wobei führende Vereine, Sportler und E-Sport-Organisationen um ein Preisgeld von mehr als 4 Millionen US-Dollar kämpfen. ASTANA, Kasachstan, 2. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Für die Games of the Future 2026 wurde das endgültige Teilnehmerfeld aus Vereinen und Athleten bestätigt, die bei diesem weltweit führenden Phygital-Sportereignis - das vom 29. Juli bis zum 9. August in Astana stattfindet - antreten werden. Das Teilnehmerfeld vereint einige der größten Namen des internationalen Sports sowie des E-Sports und unterstreicht die wachsende globale Reichweite phygitaler Wettbewerbe, während sich mehr als 800 Athleten darauf vorbereiten, um einen Preispool von über 4 Millionen US-Dollar zu konkurrieren. Mit weltweit bekannten Titeln wie Dota 2, Counter-Strike 2, PUBG: Battlegrounds, UFL, FATAL FURY: City of the Wolves, Just Dance und 3on3 FreeStyle - bieten die Games of the Future 2026 12 Tage lang Spitzensport- und E-Sport-Wettkämpfe und präsentieren dabei die Innovation und Spannung, die das Herzstück der Phygital-Bewegung bilden. Die Games of the Future 2026 finden in den führenden Sportstätten von Astana statt, darunter die Barys Arena, die Beeline Arena, der Leichtathletik-Sportkomplex "Qazaqstan" und der Ushkempirov-Kampfsportpalast. Sie werden die Stadt in die globale Hochburg des Phygital-Sports verwandeln und Athleten, Fans sowie internationale Medien zu 12 Tagen voller Wettkämpfe auf höchstem Niveau willkommen heißen. Das Teilnehmerfeld umfasst legendäre Sportvereine, Weltmeister und führende E-Sport-Organisationen aus aller Welt und verspricht unvergessliche Wettkämpfe in jeder Disziplin. An der Spitze des E-Sport-Programms steht die Kategorie MOBA PC, mit Dota 2 - einem der weltweit meistgesehenen und beliebtesten E-Sport-Titel. Die internationalen Spitzenmannschaften LGD Gaming, Xtreme Gaming, Execration und VICI GAMING kämpfen um den Games-of-the-Future-Titel und einen Preisgeldpool von 1 Million US-Dollar. Das Turnier Battle Royale versammelt erneut ein außergewöhnliches internationales Teilnehmerfeld bei PUBG: Battlegrounds mit weltweit anerkannten Organisationen wie Team Vitality, Team Falcons, Virtus.pro, Twisted Minds, Geekay Esports und T1, die gemeinsam eines der spannendsten Turniere der GOTF 2026 mit einem Preisgeld von insgesamt 1 Million US-Dollar ausrichten. Zwar stehen bei den Games of the Future einige der weltweit größten E-Sport-Titel im Mittelpunkt, doch das Herzstück des Wettbewerbs bilden die charakteristischen Phygital-Disziplinen. Durch die Kombination von digitalem Gameplay mit Live-Sportaction entsteht ein einzigartiges Spektakel, das im internationalen Sport seinesgleichen sucht und in beiden Arenen Geschicklichkeit, Teamwork und Anpassungsfähigkeit erfordert. Beim Phygital Football treten die Teams zunächst in der UFL gegeneinander an, bevor sie für ein intensives 5-gegen-5-Spiel auf den Platz gehen. Der Wettbewerb bietet ein herausragendes internationales Teilnehmerfeld, darunter Peñarol, einer der traditionsreichsten Fußballvereine Südamerikas, der Kings-League-Club LOS TRONCOS FC, ORLANDO PIRATES FIVES, einer der bekanntesten Fußballvereine Afrikas sowie das einheimische Talent ACF x Allur. Damit entsteht eine der bislang stärksten Aufstellungen im Phygital Football, bei dem 625.000 US-Dollar auf dem Spiel stehen. Phygital Basketball kombiniert 3on3 FreeStyle mit einem rasanten 2-gegen-2-Basketballwettbewerb auf dem Platz. Das Teilnehmerfeld umfasst internationale Vereine wie Boca Juniors, Valencia Basket und PBC Astana - drei der bekanntesten Sportinstitutionen dieser Sportart aus aller Welt, die alle um ein Preisgeld von insgesamt 400.000 US-Dollar kämpfen. Beim Phygital Dancing treten die Athleten in Just Dance gegeneinander an. Zu den herausragenden Namen, die die Bühne betreten werden, gehören der dreimalige Just-Dance-Weltmeister Umutcan Tütüncü, die führende Wettkampftänzerin Ariana Katana und Angelo Mokonenyane. Phygital Shooter basiert auf Counter-Strike 2, einem der weltweit bekanntesten E-Sport-Titel, und verbindet Elite-E-Sport-Wettkämpfe mit einer Live-Lasertag-Bühne, auf der Teamwork, taktisches Verständnis und die Umsetzung von Strategien auf die Probe gestellt werden. Am Wettbewerb nehmen führende Teams teil, darunter Eternal Fire, eine der führenden E-Sport-Organisationen der Türkei, Clan Pedrajas, ein etabliertes spanisches Wettkampf-Gaming-Team, sowie Minsk House, das nach dem dritten Platz im letzten Jahr zurückkehrt - alle kämpfen um einen Anteil am Preisgeld von 150.000 US-Dollar. Phygital Fighting vereint FATAL FURY: City of the Wolves, entwickelt und veröffentlicht von SNK, mit hochintensiven physischen Kämpfen. Das Teilnehmerfeld umfasst Kuznya, SOLDIERS OF FORCHUNE und SWORD, die auf beiden Bühnen ihr taktisches Spiel, ihre Kampffähigkeiten und ihre Anpassungsfähigkeit unter Beweis stellen werden, um einen Preispool von 500.000 US-Dollar zu gewinnen. Der MOBA-Mobile-Titel und die Teilnehmerliste werden in den kommenden Tagen bekannt gegeben und vervollständigen damit die endgültige Liste der Teilnehmer für die Games of the Future 2026. John Hewitt, Leiter für internationales Marketing und Kommunikation bei Phygital International, sagte: "Die diesjährigen Spiele werden die unglaubliche Bandbreite an Talenten innerhalb der phygitalen Bewegung präsentieren und legendäre Sportvereine, Weltmeister sowie einige der größten Namen des E-Sports auf einer globalen Bühne zusammenbringen. Egal, ob Sie Sportfan, E-Sport-Begeisterter sind oder phygitale Wettkämpfe zum ersten Mal entdecken - die Games of the Future bieten etwas wirklich Einzigartiges. Wir freuen uns darauf, die Welt in Astana zu einem Ereignis willkommen zu heißen, das ein unvergessliches Fest des Sports, des Gamings und der Innovation verspricht." Nachdem das endgültige Teilnehmerfeld nun feststeht, richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Auslosungszeremonie der Games of the Future 2026 am 7. Juli. Die Auslosung wird die Eröffnungsbegegnungen und die Turnierbäume bestimmen und damit die Weichen für die Kämpfe, Rivalitäten und entscheidenden Momente stellen, die den Weg zum Ruhm bei den Games of the Future prägen werden. Sichern Sie sich noch heute Ihre Tickets für die Games of the Future 2026. Fans können sich über die offizielle Website der Games of the Future sowie über die offiziellen Social-Media-Kanäle der Veranstaltung auf Instagram , X , Facebook , TikTok und YouTube über die neuesten Nachrichten, Spielpläne und Ergebnisse auf dem Laufenden halten. Creators, Caster und Community-Streamer können sich außerdem für die Games of the Future 2026 Streaming Community bewerben und erhalten so kostenlosen offiziellen Zugang zum Live-Übertragungsfeed, um die Veranstaltung für Zuschauer auf der ganzen Welt mitzustramen. Jedes Spiel der GOTF 2026 wird weltweit live auf Phygital+ gestreamt. Dort können Fans zudem die Höhepunkte der Phygital Contenders Astana 2026 und der Games of the Future 2025 sowie exklusive Inhalte des weltweit führenden phygitalen Sportereignisses noch einmal erleben. Informationen zu Phygital International (PI): Phygital International ist der Ausrichter von Phygital Sports auf globaler Ebene und konzentriert sich darauf, den Sport weiterzuentwickeln sowie neu zu definieren. Phygital International ist Verwalter sowie Rechteinhaber der Games of the Future und überwacht das Bewerbungsverfahren für jede Gastgeberstadt.

Weitere Informationen finden Sie unter https://Phygitalinternational.com oder kontaktieren Sie uns unter: press@phygitalinternational.com Informationen zu den Games of the Future (GOTF): Die Games of the Future sind eine jährlich stattfindende internationale Veranstaltung, bei der die physische und die digitale Welt zusammengeführt werden und die als Höhepunkt des Phygital-Sports gilt. Das Turnier bringt die nächste Generation von Phygital Sporting Heroes aus aller Welt zusammen, um sich in verschiedenen Phygital-Disziplinen und -Challenges zu messen. Die Games of the Future 2025 fanden in Abu Dhabi statt, die Games of the Future 2026 werden in Astana ausgetragen.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://gofuture.games/ Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3003015/Phygital_Football.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3003016/Phygital_Basketball.jpg

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