Mainz (ots) -Europäische Großstädte sind Hotspots der Kreativität und stoßen nicht selten kulturelle Revolutionen an. In der fünfteiligen Dokureihe "Metropolen des Pop" erzählen Stockholm, Wien, London, Mailand und Prag aus der Ich-Perspektive ihre eigene Geschichte - von Popidolen, Trendsettern und von kleinen Details, die ihre Kulturszene so einzigartig machen. Alle Folgen der 3satKulturdokureihe sind ab Freitag, 10. Juli 2026, in der 3satMediathek (http://www.3sat.de/). In 3sat startet die Reihe am Samstag, 1. August 2026, um 19.20 Uhr."Metropolen des Pop: Stockholm", Samstag, 1. August 2026, 19.20 Uhr"Bei mir trifft Neues auf Altes, schlichte Eleganz auf Tradition", erklärt die schwedische Hauptstadt im Film. "Metropolen des Pop" erkundet die internationale Strahlkraft schwedischer Popkultur - von Musik über Mode und Design bis hin zu Literatur und Film. Zu Wort kommen unter anderen Ulf Ekberg von Ace of Base, K-Pop-Produzentin Zarah "Sheego" Christenson, Kreativdirektorin Marina Kereklidou, Schriftsteller Jan Arnald und Regisseur Henrik Björn."Metropolen des Pop: Wien", Samstag, 8. August 2026, 19.20 Uhr"Meine Kultur ist wie ein Punschkrapferl: Außen zuckersüß und innen brandgefährlich", sagt Wien in "Metropolen des Pop" über sich. Abseits von Prunk und klassischer Hochkultur hat sich hier eine Kulturszene entwickelt, die von schwarzem Humor und beißender Provokation lebt. Es geht beispielsweise um Falco und Voodoo Jürgens, Helmut Qualtinger und Toxische Pommes, Ulrich Seidl und Kurdwin Ayub. Im Interview unter anderen: Josef Hader, Tom Neuwirth und Thomas Spitzer (Erste Allgemeine Verunsicherung)."Metropolen des Pop: London", Samstag, 15. August 2026, 19.20 Uhr"Hier treffen Royals auf Raver, Nadelstreifen auf nietenbesetzte Lederjacke und britische Höflichkeit auf Kontrollverlust." Mit diesen Gegensätzen beschreibt London sein besonderes Flair. "Metropolen des Pop" taucht ein ins rebellische London: von den als Flapper bezeichneten Frauen, die in den 1920er-Jahren für Aufruhr sorgten, bis zur Geburt des Punk in den 1970er-Jahren, von Britpop bis Grime. "Ihr" London schildern unter anderen Georgia South und Amy Love (Band Nova Twins), Lisa der Weduwe und Jon Swinstead vom Museum of Youth Culture sowie die Stand-up-Comedienne Tiff Stevenson."Metropolen des Pop: Mailand", Samstag, 29. August 2026, 19.20 Uhr"Ich bin vielleicht die einflussreichste Stadt Italiens", erklärt Mailand selbstbewusst. "Meine Mode trägt die halbe Welt, mein Design steht in deinem Zuhause." "Metropolen des Pop" zeigt, wie die norditalienische Industriestadt zum Zentrum des guten Geschmacks avancierte. Auch der Geschichte der Popmusik geht die 3satKulturdoku nach: von Adriano Celentano über Italo-Disco-Hits der 1980er- und 90er-Jahre bis in die Gegenwart. Zu Wort kommen unter anderen Modejournalist Angelo Ruggeri, Modedesignerin Gentucca Bini, Musikproduzent Mauro Pagani und Popdiva M¥SS KETA."Metropolen des Pop: Prag", Samstag, 5. September 2026, 19.20 Uhr"Ich mag keine großen Gesten, lieber eine gute Geschichte", sagt Prag über sich. "Meine Musik klingt selten nach Triumph, meine Filme glauben nicht an perfekte Helden, und meine Kunst stellt lieber Fragen, als Antworten zu geben." Dass Prag bei aller Zurückhaltung dennoch eine kraftvolle Kulturszene hat, zeigt diese Folge der Reihe "Metropolen des Pop": mit Musikerin Lenny zum Beispiel, Regisseur Martin Kopp oder Filmproduzent Petr Jákl. Sie sind, neben weiteren kreativen Köpfen der Stadt, auch im Interview zu erleben. Ein Kulturtrip von Karel Gott bis Franz Kafka, von tschechischen Märchenfilmen bis zu dem Künstler David Cerný.KontaktBei Fragen erreichen Sie Maja Tripkovic und Dr. Britta Schröder per E-Mail unter tripkovic.m@zdf.de und schroeder.b@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/3satkulturdoku) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Hier finden Sie die Presseinformation (https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/metropolen-des-pop) zu "Metropolen des Pop".- Für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten stehen die fünf Folgen von "Metropolen des Pop" in der Mediathek des 3sat-Pressetreffs (https://pressetreff.3sat.de/mediathek/) als Preview bereit (nach Log-in)3sat - Das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12108Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/6306803