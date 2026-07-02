Es ist eine bärenstarke Handelswoche für die CTS Eventim-Aktie. Nachdem der Kurs des Entertainment- und Ticketing-Unternehmens bereits von Montag bis Mittwoch um gut +9% zugelegt hat, geht es am Donnerstagmorgen um weitere +4% nach oben. Was treibt die CTS-Aktie dieser Tage so stark nach oben und gibt es gute Gründe für einen Kauf? Ein optimistisches Analysehaus Auslöser des heutigen Kursgewinn der CTS Eventim-Aktie ist eine neue Studie des Analysehauses ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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