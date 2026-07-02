Düsseldorf (ots) -Viele mittelständische Unternehmen stehen heute vor zwei zentralen Herausforderungen gleichzeitig: Sie müssen ihre Vertriebsorganisation an neue Marktbedingungen anpassen und gleichzeitig die Nachfolge in Schlüsselpositionen erfolgreich gestalten. Während zahlreiche Übergaben scheitern oder zu spät eingeleitet werden, zeigt die Geschichte von Sebastian Berg, Andreas Buhr und die BUHR & TEAM Akademie für Führung und Vertrieb GmbH, wie ein Generationswechsel gelingen kann - und warum moderne Vertriebsführung dabei eine entscheidende Rolle spielt.Viele mittelständische Unternehmen stehen heute vor zwei zentralen Herausforderungen: Sie müssen ihre Vertriebsorganisation an veränderte Marktbedingungen anpassen und gleichzeitig die Unternehmensnachfolge erfolgreich gestalten. Während Kunden anders kaufen, Entscheidungswege komplexer werden und gewachsene Vertriebsstrukturen zunehmend unter Druck geraten, wird die Übergabe von Verantwortung häufig zu lange aufgeschoben. Dabei entscheidet gerade eine gelungene Nachfolge darüber, ob ein Unternehmen seine gewachsene Substanz bewahrt und gleichzeitig zukunftsfähig bleibt. Die BUHR & TEAM Akademie für Führung und Vertrieb GmbH beschäftigt sich seit Jahren mit diesen Fragen - und hat mit dem Übergang von Andreas Buhr auf Sebastian Berg einen solchen Entwicklungsprozess nun auch im eigenen Unternehmen erfolgreich vollzogen. "Unternehmerische Verantwortung bedeutet auch, rechtzeitig Menschen aufzubauen, die ein Unternehmen weiterführen können. Wer Nachfolge erst dann angeht, wenn der Druck bereits groß ist, macht es für alle Beteiligten deutlich schwieriger", erklärt Andreas Buhr."Nachhaltige Entwicklung entsteht nicht durch kurzfristige Motivation, sondern durch klare Verantwortung, funktionierende Systeme und den Mut, Entscheidungen konsequent umzusetzen", sagt Sebastian Berg. Genau diese Überzeugung prägt heute seine Arbeit als CEO und Inhaber der BUHR & TEAM Akademie für Führung und Vertrieb GmbH. Der Weg dorthin begann lange vor der Übernahme. Bereits mit 21 Jahren sammelte Sebastian Berg praktische Erfahrungen im Vertrieb und lernte früh, wie Akquise, Kundengewinnung und Vertriebsentwicklung im Alltag funktionieren. Mit 29 Jahren nahm er Kontakt zu Andreas Buhr auf, weil er sich beruflich weiterentwickeln und von einem erfahrenen Unternehmer lernen wollte. Was als Karrierechance begann, entwickelte sich über viele Jahre zu einer außergewöhnlichen Nachfolgegeschichte. Vom jüngsten Mitarbeiter über Vertriebsverantwortung, Beteiligung und Vorstandsfunktion führte ihn sein Weg Schritt für Schritt an die Spitze des Unternehmens. Heute steht Sebastian Berg nicht nur für die Fortführung eines etablierten Unternehmens, sondern vor allem für die Weiterentwicklung moderner Vertriebsorganisationen im größeren B2B-Mittelstand. Als CEO und Inhaber prägt er die nächste Entwicklungsphase von BUHR & TEAM mit eigener Handschrift, während Andreas Buhr dem Unternehmen weiterhin als Gründer, Erfahrungsträger und strategischer Sparringspartner eng verbunden bleibt.Vom Vertriebsprofi zum Unternehmer: Eine Nachfolge mit SubstanzAls Sebastian Berg bei BUHR & TEAM begann, war noch nicht absehbar, dass er eines Tages die Nachfolge von Andreas Buhr antreten würde. Über Jahre hinweg entwickelte er sich jedoch Schritt für Schritt vom Vertriebsprofi zur Unternehmerpersönlichkeit. Er übernahm Verantwortung für große Kundenprojekte, sammelte Führungserfahrung und arbeitete mit Entscheidern größerer Unternehmen zusammen. Die Übernahme im Jahr 2025 war deshalb keine spontane Entscheidung, sondern das Ergebnis eines langfristigen Entwicklungsprozesses. "Nachfolge funktioniert nicht durch eine Unterschrift, sondern durch Verantwortung, die über Jahre hinweg wächst", erklärt Andreas Buhr.Der Generationswechsel bei BUHR & TEAM verdeutlicht zugleich, worauf es bei einer erfolgreichen Nachfolge ankommt: Talente frühzeitig zu identifizieren, Verantwortung schrittweise zu übertragen und zukünftige Führungspersönlichkeiten gezielt zu entwickeln. Gerade für mittelständische Unternehmen wird diese Aufgabe in den kommenden Jahren zunehmend an Bedeutung gewinnen.Wie Sebastian Berg den Vertrieb heute verstehtMit der Übernahme von BUHR & TEAM übernimmt Sebastian Berg nicht nur die Verantwortung für ein etabliertes Unternehmen, sondern auch für dessen strategische Weiterentwicklung. Dabei vertritt er eine klare Überzeugung: Nachhaltige Veränderungen im Vertrieb entstehen nicht durch einzelne Seminare oder kurzfristige Motivationsimpulse. Wer Vertrieb langfristig verbessern möchte, muss Führung, Prozesse, Routinen und Umsetzung als zusammenhängendes System betrachten. "Viele Unternehmen investieren regelmäßig in Trainings, wundern sich aber darüber, dass sich die Ergebnisse nur kurzfristig verändern. Entscheidend ist nicht die einzelne Maßnahme, sondern die Frage, ob neue Verhaltensweisen dauerhaft in den Arbeitsalltag integriert werden", erklärt Sebastian Berg.Genau deshalb arbeitet BUHR & TEAM mit langfristigen Entwicklungsansätzen statt mit isolierten Trainingsmaßnahmen. Im Mittelpunkt steht dabei das Clean Performance System. Dieses verbindet Analyse, Zielklärung, Entwicklung und Befähigung zu einem strukturierten Gesamtprozess. Ergänzt wird der Ansatz durch Instrumente wie 1:1-Interviews, Trimetrix-Analysen, Kompetenzchecks, Intervalltrainings, Einzelcoachings und interne Trainerausbildungen. Unternehmen wie KaDeWe, K+S, Santander Mobility, Brenntag, OQEMA oder HIPRA nutzen diese Ansätze, um Führungsqualität, Vertriebsleistung und Umsetzung nachhaltig weiterzuentwickeln.Fazit: Verantwortung übernehmen, Zukunft gestaltenDer Weg von Sebastian Berg vom jüngsten Mitarbeiter zum Inhaber von BUHR & TEAM zeigt, wie erfolgreiche Nachfolge im Mittelstand aussehen kann. Nicht als kurzfristiger Wechsel, sondern als langfristiger Entwicklungsprozess, der auf Vertrauen, Leistung und unternehmerischer Verantwortung basiert.Gemeinsam stehen Sebastian Berg, Andreas Buhr und die BUHR & TEAM Akademie für Führung und Vertrieb GmbH heute für einen Ansatz, der Führung, Vertrieb und Veränderung konsequent zusammendenkt. Während Andreas Buhr dem Unternehmen weiterhin als Gründer, Mentor und strategischer Sparringspartner verbunden bleibt, verantwortet Sebastian Berg die nächste Entwicklungsphase von BUHR & TEAM. Dabei spielen Themen wie Digitalisierung, künstliche Intelligenz und moderne Vertriebsstrukturen eine immer größere Rolle. Gleichzeitig bleibt die zentrale Überzeugung unverändert: Erfolgreiche Vertriebsorganisationen entstehen nicht allein durch Technologie, sondern durch Menschen, klare Verantwortung und konsequente Umsetzung.Mit dieser Verbindung aus Kontinuität und Weiterentwicklung verfolgt BUHR & TEAM das Ziel, Unternehmen im größeren B2B-Mittelstand dabei zu unterstützen, leistungsfähige Vertriebsorganisationen aufzubauen, Verantwortung zu stärken und die Zukunft aktiv zu gestalten. "Ich habe das Unternehmen über viele Jahre aus unterschiedlichen Perspektiven kennengelernt. Diese Erfahrung prägt meinen Blick bis heute. Mein Ziel ist es, Bewährtes weiterzuführen und gleichzeitig die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass unsere Kunden und unser Unternehmen auch in Zukunft erfolgreich wachsen können", betont Sebastian Berg abschließend.Sie möchten die Vertriebsperformance Ihres Unternehmens steigern, ungenutzte Umsatzpotenziale identifizieren und Managemententscheidungen auf eine belastbare Grundlage stellen? Dann melden Sie sich jetzt bei Sebastian Berg von der BUHR & TEAM Akademie für Führung und Vertrieb GmbH (https://buhr-team.com/) und vereinbaren Sie ein unverbindliches Strategiegespräch!Pressekontakt:BUHR & TEAM Akademie für Führung und Vertrieb GmbHVertreten durch den geschäftsführenden Gesellschafter: Sebastian BergE-Mail: info@buhr-team.comWebsite: https://buhr-team.com/Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Buhr & Team Akademie für Führung und Vertrieb AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127281/6306836