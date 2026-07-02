Alphabet steht vor einer wegweisenden Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zur milliardenschweren Android-Kartellstrafe gegen Google. Die EU wirft dem Konzern vor, seine Marktmacht genutzt zu haben, um eigene Dienste wie Chrome und die Google-Suche auf Android-Geräten zu bevorzugen. Trotz hoher regulatorischer Risiken bleibt die Aktie stabil, da Investoren weiterhin auf das starke Werbegeschäft, KI-Fantasie und langfristiges Wachstum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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