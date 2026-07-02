Bild-Posts und Carousels im Shorts-Feed können dank lizenzierter Musik auf mehr Reichweite hoffen. Derweil können Creator mit NotebookLM blitzschnell neue Kurzvideos aus ihren Quellen kreieren. Youtube hat eine hilfreiche Neuerung für Creator und Marken in petto. Ab sofort steht lizenzierte Musik sowohl für Karussell-Posts als auch für Beiträge mit Einzelbildern zur Verfügung. Damit können Creator diese Posts, die im Shorts-Feed ausgespielt werden, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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