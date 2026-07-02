Bonn (www.anleihencheck.de) - Die australische Wirtschaft wuchs im ersten Quartal mit lediglich 0,3% gegenüber dem Vorquartal und damit schwächer als erwartet (0,5%), so Postbank Research.Der niedrigste Quartalswert seit einem Jahr habe vor allem einen schwächeren privaten Konsum und gedämpfte Staatsausgaben widergespiegelt. Zusätzlich hätten ungünstige Witterungsbedingungen den Bergbau sowie eine geringere Auslandsnachfrage die Konjunktur belastet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de