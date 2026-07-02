Hamburg (www.fondscheck.de) - Im Zuge seiner strategischen Neuausrichtung hat der WARBURG - Liquid Alternatives Fonds (ISIN DE0009765XXX/ WKN 976539, R-Tranche; ISIN DE000A111XXX/ WKN A111ZE, I-Tranche) innerhalb von drei Jahren gezeigt, welchen Beitrag alternative liquide Strategien in Anlegerportfolios leisten können, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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