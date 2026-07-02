Oldenburg (ots) -Müdigkeit, Erschöpfung oder Konzentrationsprobleme können viele Ursachen haben.* Eine davon ist Eisenmangel, der weltweit am häufigsten vorkommende Mikronährstoffmangel. In Deutschland sind etwa 8 Prozent der Bevölkerung davon betroffen.[1,2]Da der Körper Eisen nicht selbst herstellen kann, ist er auf eine ausreichende Zufuhr von außen angewiesen. Grundsätzlich lässt sich die Eisenversorgung über die Ernährung sicherstellen. Es gibt jedoch Lebensphasen, in denen der Körper besonders viel Eisen benötigt - beispielsweise während der Schwangerschaft, in Wachstumsphasen oder bei Frauen mit starker Menstruation. Auch Menschen, die nur wenig eisenreiche Lebensmittel zu sich nehmen oder bereits niedrige Eisenspeicher haben, können Schwierigkeiten haben, ihren Bedarf allein über die Ernährung zu decken. In solchen Situationen kann eine zusätzliche Eisenergänzung sinnvoll sein.[1] Allerdings werden klassische Eisenpräparate nicht immer gut vertragen. Magen-Darm-Beschwerden, ein metallischer Geschmack oder komplexe Einnahmevorgaben - etwa die Einnahme auf nüchternen Magen und mit Abstand zu bestimmten Lebensmitteln oder Medikamenten - können die regelmäßige Anwendung erschweren und dazu führen, dass die Eisenergänzung nicht konsequent durchgeführt wird.[3]Endosomales Eisen für die tägliche ErgänzungMit Greenmindset Eisen 14 mg steht eine moderne Form der Eisenergänzung zur Verfügung. Es enthält endosomales Eisen (SunActive Fe), eine besondere Form von Eisen-Diphosphat. Diese Eisenverbindung wird anders aufgenommen als das Eisen aus vielen herkömmlichen Präparaten: Das Eisen liegt in einer geschützten, gebundenen Form vor und wird von den Darmzellen über einen natürlichen Aufnahmeweg (sog. Endozytose) aufgenommen. Dadurch wird der Verdauungstrakt weniger belastet und die Einnahme lässt sich unkompliziert in den Alltag integrieren. So kann Greenmindset Eisen 14 mg unabhängig von Mahlzeiten eingenommen werden und bietet eine flexible Möglichkeit zur täglichen Eisenergänzung.[4,5]Ein besonderer Vorteil: Kaffee, Tee sowie calcium- oder zinkhaltige Lebensmittel müssen nicht zeitlich versetzt konsumiert werden. So lässt sich die Einnahme unkompliziert in die tägliche Routine integrieren.[5,6] Die spezielle Eisenform zeichnet sich zudem durch ihre gute Verträglichkeit aus. Sie ist magenfreundlich und verursacht keinen metallischen Geschmack.5Bereits eine Kapsel täglich liefert 14 mg Eisen und entspricht damit 100 % der täglichen empfohlenen Referenzmenge für Erwachsene (NRV).[7] Je nach individuellem Bedarf und unter ärztlicher Begleitung sind auch höhere Dosierungen möglich.[5]Das enthaltene Eisen ist in eine schützende Hülle auf Basis von Pullulan eingebettet. Pullulan ist ein natürliches Polysaccharid pflanzlichen Ursprungs. Die Pullulan-Hülle schützt die Eisenverbindung. Gleichzeitig wird Pullulan als präbiotische Kapselhülle beschrieben und kann somit zusätzlich das Darmmikrobiom unterstützen.[8]Für wen eignet sich Greenmindset Eisen 14 mg?Greenmindset Eisen 14 mg kann insbesondere dann sinnvoll sein, wenn die Eisenzufuhr über die Ernährung nicht immer ausreichend ist. Dazu zählen beispielsweise Menschen, die wenig oder kein Fleisch essen, Frauen im gebärfähigen Alter mit regelmäßigem Blutverlust durch die Menstruation oder Personen mit einem erhöhten Eisenbedarf. Auch bei Müdigkeit oder Erschöpfung, die mit einer unzureichenden Eisenversorgung zusammenhängen können, sollte die Eisensituation ärztlich abgeklärt werden. Greenmindset empfiehlt zur Basisversorgung 1 bis 2 Kapseln, nach ärztlicher Rücksprache bis zu 4 Kapseln Greenmindset Eisen 14 mg täglich. Die veganen Kapseln sind frei von Gluten, Laktose und Fruktose und passen damit zu vielen verschiedenen Ernährungsweisen.[5]Greenmindset Eisen 14 mg verbindet eine moderne Eisenform mit praktischen Vorteilen für den Alltag: Von der flexiblen Einnahme über die gute Verträglichkeit bis hin zur einfachen Anwendung mit nur einer Kapsel täglich.Weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie unter:https://www.greenmindset-pharma.de/product-page/eisen-kapselnHinweis: Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise. Die empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.* Bei anhaltenden Beschwerden sollte die Ursache ärztlich abgeklärt werden.Referenzen:1. DAK-Gesundheit. Blass, müde & extrem erschöpft: Eisenmangel kann die Ursache sein. https://www.dak.de/dak/gesundheit/erkrankungen/eisenmangel_82824 (2025).2. Kolars, B. et al. Iron Deficiency and Iron Deficiency Anemia: A Comprehensive Overview of Established and Emerging Concepts. Pharmaceuticals 18, 1104 (2025).3. Tolkien, Z., Stecher, L., Mander, A. P., Pereira, D. I. A. & Powell, J. J. Ferrous Sulfate Supplementation Causes Significant Gastrointestinal Side-Effects in Adults: A Systematic Review and Meta-Analysis. PLoS One 10, e0117383 (2015).4. Srivastav, A., Pendse, S., Palahe, P. & Shah, A. Particle Size Matters: A Comparative Study of Transport of Encapsulated Iron through M Cells. 94 94 International Journal of Scientific Study vol. 10 http://www.ijss-sn.com/uploads/2/0/1/5/20153321/18_ijss_feb_23_oa13_-_2023.pdf (2023).5. Fachinformation Greenmindset Eisen 14 mg (SunActive Fe). Aktueller Stand.6. Reddy, M. B., Agbemafle, I. & Armah, S. Iron Bioavailability: Enhancers and Inhibitors. in Nutritional Anemia (eds. Karakochuk, C. D., Zimmermann, M. B., Moretti, D. & Kraemer, K.) 141-149 (Springer, Cham, 2022). doi:10.1007/978-3-031-14521-6_11.7. National Institutes of Health (NIH) Office of Dietary Supplements (ODS). Iron - Health Professional Fact Sheet. https://ods.od.nih.gov/factsheets/Iron-HealthProfessional/ (2025).8. Aquinas, N., Chithra, C. H. & Bhat, M. R. Progress in bioproduction, characterization and applications of pullulan: a review. Polymer Bulletin 81, 12347-12382 (2024).9. DeLoughery, T. G., Jackson, C. S., Ko, C. W. & Rockey, D. C. AGA Clinical Practice Update on Management of Iron Deficiency Anemia: Expert Review. Clinical Gastroenterology and Hepatology 22, 1575-1583 (2024).Pressekontakt:ifemedi GmbHLisa LohmannHopfenweg 44c26125 Oldenburg0441-9350590presse@ifemedi.dewww.ifemedi.deOriginal-Content von: Greenmindset Pharma, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182943/6306887