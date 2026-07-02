Das Apple-Feature "E-Mail-Adresse verbergen" soll laut einem Experten eine eklatante Sicherheitslücke haben. Mit der Funktion können Nutzer:innen einmalige, zufällig erzeugte E-Mail-Adressen verwenden. Doch der Bug deckt die echten Adressen auf. Apple-Nutzer:innen können sich mit der Funktion "E-Mail-Adresse" verbergen einmalige, zufällig erzeugte E-Mail-Adressen erstellen lassen, über die E-Mails automatisch an ihr privates Postfach weitergeleitet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n