Chinas GLM-5.2 sorgt im Silicon Valley für Aufsehen: Das günstige Open-Weight-Modell rückt OpenAI und Anthropic gefährlich nahe.Seitdem DeepSeek Anfang letzten Jahres die Märkte mit seinem günstigen, aber leistungsstarken KI-Modell schockierte, stehen die Verbraucher weltweit vor der Wahl: chinesische Angebote mit niedrigeren Preisen und geringerer Leistungsfähigkeit oder OpenAI oder Anthropic, die Milliarden in die Entwicklung investiert haben. Ein Modell namens GLM-5.2, das letzten Monat vom in Peking ansässigen Startup Z.ai auf den Markt gebracht wurde, könnte diese Lücke im Hinblick auf das Interesse des Westens endlich schließen, wie Reuters berichtet. GLM-5.2 sorgt im Silicon Valley …
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