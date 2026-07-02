Helvetia Deutschland ist mit einem neuen Wohngebäudetarif an den Markt gegangen. Die neue Absicherung zeichnet sich insbesondere durch deutlich verbesserte Leistungen und mehr Flexibilität aus, so der Versicherer. Für preisbewusste Kunden gibt es Varianten mit hoher Selbstbeteiligung. Helvetia Deutschland hat einen neuen Wohngebäudetarif gestartet, der zur Absicherung von Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäusern konzipiert ist. Kunden können zwischen zwei Produktlinien wählen. Die Produktlinie "Ambiente" ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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