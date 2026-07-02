Nachdem die Aktie des dänischen Windkraftanlagenbauers Vestas vor allem in der ersten Juni-Hälfte massiv unter Druck stand, drehte sich der Wind zuletzt wieder. Die Aktie setzte zu einer Erholung an. Wie belastbar ist das Erholungsszenario und welche potenziellen Kursziele lassen sich ableiten?Vestas im Aufwind. Das sind die nächsten Kursziele Die Vestas-Aktie (WKN: A3CMNS | ISIN: DK0061539921 | Ticker-Symbol: VWSB) scheiterte Ende Mai am ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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