Die Circus SE hat die vollständige Übernahme des belgischen Food-Robotik-Unternehmens Alberts erfolgreich abgeschlossen. Damit setzt das Unternehmen seine Expansionsstrategie konsequent fort und erweitert sein Portfolio um zusätzliche Robotiktechnologien, Patente sowie eine bereits etablierte Marktpräsenz in mehreren europäischen Ländern. Die Transaktion erfolgt überwiegend aktienbasiert. Der Kaufpreis wird durch die Ausgabe von 1,2 Millionen neuen Circus-Aktien beglichen. Hinzu kommt eine vergleichsweise geringe Barkomponente von 350.000 Euro, die nur bei Erreichen definierter Meilensteine fällig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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