Die SFC Energy AG treibt ihre Wachstumsstrategie mit einer gezielten Technologieübernahme weiter voran. Das Unternehmen übernimmt wesentliche Vermögenswerte der insolventen Siqens GmbH und erweitert damit sein Produktportfolio um eine patentierte Methanol-Reformer-Brennstoffzellentechnologie. Der Kaufpreis bewegt sich im hohen sechsstelligen Euro-Bereich und dürfte angesichts des übernommenen Technologie- und Patentportfolios vergleichsweise überschaubar ausfallen. Für Anleger ist die Transaktion jedoch deutlich mehr als ein klassischer Zukauf. SFC schließt damit eine bisher bestehende Produktlücke ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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