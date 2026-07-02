Lake Victoria Gold: Neues EPCM-Team treibt Bauvorbereitung für Imwelo-Projekt voran

Anzeige / Werbung

Lake Victoria Gold stellt die Weichen für den Bau der Imwelo-Goldmine in Tansania. Mit neuem EPCM-Partner, lokaler Expertise und geplanter Finanzierung rückt der Produktionsstart näher.

Lake Victoria Gold (WKN A3E4WC / TSXV LVG) treibt die Entwicklung seines vollständig genehmigten Imwelo-Goldprojekts im Nordwesten Tansanias mit großen Schritten voran. Durch die formelle Ernennung der City Engineering Company (CECL) als primären EPCM-Partner hat das Unternehmen nun eine weitere, wichtige Weiche für die anstehende Bauphase gestellt. Begleitet wird das zu 100 Prozent tansanische Ingenieursunternehmen durch die internationale Expertise von Sutton Consulting. Diese strategische Doppelspitze, die Ende Juni 2026 von der nationalen Mining Commission Tansanias offiziell genehmigt wurde, bündelt künftig alle technischen und organisatorischen Arbeitsstränge unter einem effizienten Projektmodell.

Lokale Expertise trifft auf internationale Standards

Mit diesem Setup erfüllt Lake Victoria Gold nicht nur die strengen lokalen Vorgaben (Local Content Regulations), sondern sichert sich auch maßgeschneiderte Kompetenz für den Aufbau der Infrastruktur. Während CECL als kommerzieller Leiter die lokale Projektführung und das Baumanagement vor Ort übernimmt, bringt Sutton tiefgreifende Erfahrung in der Entwicklung afrikanischer Goldprojekte ein. Ein integriertes Wissenstransferprogramm soll dabei die lokale Ingenieurskunst langfristig stärken. Laut CEO Marc Cernovitch markiert diese Genehmigung einen zentralen Meilenstein, der tansanischen Fachkräften eine tragende Rolle bei der Realisierung des Projekts einräumt.

Bauvorbereitung und Finanzierung laufen auf Hochtouren

Parallel zur laufenden Detailplanung für Tailings, Wasserinfrastruktur und die Optimierung der Prozessanlage treibt das Management die Finanzierung intensiv voran. Im Fokus steht dabei ein bereits angekündigtes Term Sheet mit Monetary Metals & Co. über eine Goldkreditfazilität von bis zu 25 Millionen US-Dollar, die den Weg zur Produktion absichern soll. Zwar ist das unweit der Geita-Mine von AngloGold Ashanti gelegene Imwelo-Projekt bereits vollständig für den Bau und die Produktion genehmigt, das Unternehmen weist jedoch transparent darauf hin, dass eine finale Produktionsentscheidung mangels einer aktuellen Machbarkeitsstudie nach NI 43-101 mit erhöhten wirtschaftlichen und technischen Risiken verbunden bleibt.

Abgerundet wird das fundamentale Setup von Lake Victoria Gold durch das aussichtsreiche Tembo-Projekt in direkter Nachbarschaft zu Barricks Bulyanhulu-Mine sowie durch strategische Partnerschaften. So steht mit der Taifa Group und deren Tochter Taifa Mining bereits ein starker lokaler Akteur für die künftigen Vertragsbergbau- und Erdarbeiten auf Imwelo bereit.







Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung: Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte: Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.

IV. Einsatz von KI-gestützten Systemen: Bei der Erstellung von Beiträgen können KI-gestützte Systeme zur Unterstützung von Recherche, Strukturierung oder sprachlicher Optimierung eingesetzt werden. Sämtliche Inhalte werden vor Veröffentlichung redaktionell geprüft und verantwortet.

Enthaltene Werte: XD0002747XXX,CA5109151012