BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hält die Reformbeschlüsse der schwarz-roten Koalition für zu zaghaft. "Die Ergebnisse sind ein positives Zeichen für den gemeinsamen Reformwillen und die Arbeitsfähigkeit der Koalition, aber kein kraftvoller Wachstumsimpuls", erklärte BDI-Hauptgeschäftsführerin Tanja Gönner. "Die Regierung muss die Beschlüsse in den nächsten Monaten entschlossen umsetzen und weitere Reformen nachlegen, damit eine Dynamik für Wachstum und Investitionen entsteht."

So sorge die Reform der Einkommensteuer zwar für eine moderate Entlastung kleinerer und mittlerer Einkommen, setze aber keine Investitionsimpulse für Unternehmen. Insbesondere für Personengesellschaften führe sie zu Mehrbelastungen und dämpfe damit die Investitionsmöglichkeiten. Als mutig bezeichnete Gönner hingegen die geplanten Reformen bei Bürokratieabbau und Staatsmodernisierung. "Vor allem die geplante umfassende Abschaffung von Berichts- und Dokumentationspflichten würde Unternehmen spürbar entlasten."/sk/DP/jha