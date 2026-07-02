Meta Platforms (META): Das aktuelle Gap-Up liefert ein klares Signal!

Nach massivem Kurssprung - das sind die entscheidenden Chartmarken!

Rückblick

Die Aktie korrigierte von ihren Höchstständen über 740 USD im Januar bis auf ein markantes Tief im Bereich von 540 USD Ende Juni. Der jüngste, extrem kräftige Kurssprung hat die gleitenden Durchschnitte der letzten 20/50 Tage nun sprunghaft nach oben durchbrochen.

Meta Platforms-Aktie: Chart vom 01.07.2026, Kürzel: META Kurs: 613.94 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Die aktuelle Kerze ganz rechts im Chart zeigt eine massive Kerze mit einer Kurslücke. Das Setup zielt darauf ab, dass die Bullen weiter am Ball bleiben und ein erstes technisches Kursziel in Richtung der alten Zwischenhochs im Bereich von 670 bis 690 USD anlaufen.

Mögliches bärisches Szenario

Unterhalb der gestrigen Kerze wird das offene Up-Gap magnetisch. Knapp unter dieser Candle sollte man strikt die Reißleine ziehen. Der Kurs könnte rapide in Richtung 565 USD durchgereicht werden, um die Lücke zu schließen.

Meinung

Am 1. Juli gab es Berichte, die die Wall Street in Begeisterung versetzten. Meta plant wohl, seine überschüssigen Rechenkapazitäten aus den gigantischen KI-Rechenzentren an Drittkunden zu verkaufen. Dies nimmt den Skeptikern den Wind aus den Segeln, die zuvor die massiven Investitionsausgaben von bis zu 145 Milliarden USD für das Jahr 2026 kritisiert hatten. Meta baut damit quasi ein eigenes, hochprofitables Cloud-Infrastruktur-Business auf. Die gigantische Nutzerbasis von WhatsApp will der Tech-Gigant in Schwellenländern direkt in eine Fintech- und Bezahlplattform verwandeln. Der Markt feiert die Nachricht über die alternative Monetarisierung der KI-Infrastruktur und die Expansion von WhatsApp.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 1.55 Bio. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 10.45 Mrd. USD

Meine Meinung zu Meta Platforms ist neutral

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 02.07.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

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In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in META hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.