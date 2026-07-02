Laut einigen Influencer:innen und Ratgebern soll Claude geheime Cheatcodes bereithalten. Darüber lässt sich die KI angeblich im "Godmode" oder mit besonderen Modellen nutzen. Was wirklich hilft, um Anthropics KI besser zu nuzten. Gamer:innen kennen sie noch aus Games längst vergangener Dekaden: Cheatcodes waren fester Bestandteil von diversen Spielen und ermöglichten den erschlichenen Zugriff auf Items, Geld oder schalteten Inhalte frei, die eigentlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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