Wien (www.fondscheck.de) - Die DWS hat einen neuen Aktienfonds am Start, der sich essenziellen Materialien als Investmentthema widmet, so die Experten von "FONDS professionell". Der DWS Invest Essential Materials Producers (ISIN LU3303517XXX/ WKN DWS3RM) werde von Taylor Smith, Co-Head of Commodities and Natural Resources Equities, aktiv gemanagt. Er betone vor allem die Risiken von Lieferkettenengpässen: "Energieversorgung, Rechenzentren und Verteidigung treffen auf denselben strukturellen Engpass: Die Abhängigkeit von kritischen Materialien führt zu erheblichen Risiken für Lieferketten", so der Portfoliomanager. "Der Ausbau dieser Bereiche richtet sich dabei weniger nach der Nachfrage als nach der Verfügbarkeit dieser Materialien - genau entlang dieses Flaschenhalses können entscheidende Werttreiber entstehen." ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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