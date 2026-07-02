Nur für Besitzer:innen des iPhone 17 Pro: Apple hat der App Final Cut Camera ein neues Feature spendiert, das vor allem professionellen Kameraleuten zugutekommt. Aber auch für andere iPhone-User:innen gibt es Updates in der Kamera-App. Apple hat seine App Final Cut Camera auf die Version 2.3 aktualisiert. Unter den Updates ist ein Feature, in dessen Genuss nur Nutzerinnen des iPhone 17 Pro und des iPhone 17 Pro Max kommen. Bild auf externem Monitor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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