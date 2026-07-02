Nachdem sich der Vermittlerschwund im ersten Quartal 2026 abgebremst hatte, ist die Zahl der Versicherungsvermittler im zweiten Quartal 2026 nun wieder gesunken. Wie die aktuelle DIHK-Statistik auch zeigt, hat sich die Zahl der eingetragenen Versicherungsmakler abermals erhöht. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) hat aktuelle Daten aus dem Versicherungsvermittlerregister für das zweite Quartal 2026 vorgelegt. Zum Stichtag 01.07.2026 waren insgesamt 178.810 Versicherungsvermittler nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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