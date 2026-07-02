Mainz (ots) -Erste Sendewoche für Marvin Fischer bei "hallo deutschland" im ZDF: Von Montag, 6., bis Freitag, 10. Juli 2026, werden die Zuschauerinnen und Zuschauer um 17.10 Uhr einen neuen Presenter erleben, der sie durch den Themen-Mix aus Aktualität und alltagsnahen Geschichten führt. Marvin Fischer präsentiert das erfolgreiche News- und Boulevardmagazin des ZDF künftig im Wechsel mit Sandra Maria Gronewald.Nach der Startwoche moderiert Marvin Fischer ab dem 20. Juli 2026 über drei Wochen montags bis freitags um 17.10 Uhr "hallo deutschland" im ZDF. In der zweiten August-Woche ist dann wieder Sandra Maria Gronewald bei "hallo deutschland" im Moderationseinsatz, die seit 2024 erneut das News- und Boulevardmagazin des ZDF präsentiert - wie zuvor schon in den Jahren 2011 bis 2020.Infos zu "hallo deutschland""hallo deutschland" ist seit dem 16. Juni 1997 im ZDF auf Sendung. Das werktägliche Magazin informiert ebenso zuverlässig wie abwechslungsreich über aktuelle Themen, die nah an der Lebenssituation der Menschen sind. Mit immer wieder neuen Ideen hält sich das Format jung. Seit Oktober 2023 ist "hallo deutschland" mit verlängerter Sendezeit montags bis freitags von 17.10 bis 18.00 Uhr im ZDF auf Sendung. Marvin Fischer ist der elfte Moderator in den bald 30 Sendejahren von "hallo deutschland". Zum Moderatorenteam der zurückliegenden Dekade gehörten Sandra Maria Gronewald, Lissy Ishag, Babette von Kienlin und Tim Niedernolte.Infos zu Marvin FischerMarvin Fischer hat von 2020 bis 2026 "Maintower", das TV-Boulevardmagazin des Hessischen Rundfunks moderiert. Nach einem Studium der Sozialwissenschaften und einem Volontariat bei Radio Emscher Lippe arbeitete er zunächst als Radio-Moderator. Auch parallel zu seiner Fernsehkarriere bleibt er dem Radio verbunden und moderiert weiterhin bei YOU FM, das jetzt in das neue Programmangebot "DasDing" vom HR, SWR und SR überführt wurde.KontaktBei Fragen zu "hallo deutschland" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail an hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zu "hallo deutschland" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/hallodeutschland) (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen"hallo deutschland" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/magazine/hallo-deutschland-104)Biografie von Marvin Fischer im ZDF-Presseportal (https://presseportal.zdf.de/biografien/uebersicht/fischer-marvin)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6307000