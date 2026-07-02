GoodData.AI wurde von Gartner aufgrund der Vollständigkeit seiner Vision und seiner Umsetzungsfähigkeit als "Visionär" eingestuft.

San Francisco, Kalifornien / ACCESS Newswire / 1. Juli 2026 - GoodData.AI, die KI-native Analyseplattform, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im Gartner Magic Quadrant 2026 für Analytics- und Business-Intelligence-Plattformen als "Visionär" ausgezeichnet wurde.

Für GoodData.AI markiert diese Auszeichnung einen bedeutenden Meilenstein, der den Weg des Unternehmens vom Nischenanbieter zum "Visionär" widerspiegelt - ein Beleg für die kontinuierlichen Investitionen des Unternehmens in seine modulare, KI-native Analysearchitektur und die wachsende Nachfrage von Unternehmen nach entwicklerorientierten, eingebetteten Analysen in großem Maßstab.

Das Herzstück der Plattform von GoodData.AI bildet eine semantische Ebene, die als geregelte Grundlage für Business Intelligence, Data Science, KI-Agenten und eingebettete Anwendungserlebnisse dient. Der "Analytics-as-Code"-Ansatz der Plattform ermöglicht es Entwicklungsteams, Analysen wie jede andere Softwarekomponente zu erstellen, zu automatisieren und zu verwalten - unter Nutzung von CI/CD-Pipelines, Versionskontrolle und automatisierten Tests, um Konsistenz und Vertrauen bei jeder Metrik, jedem Dashboard und jedem KI-gesteuerten Workflow zu gewährleisten.

"Wir glauben, dass die Anerkennung als 'Visionär' im Gartner Magic Quadrant widerspiegelt, wohin sich der Markt entwickelt - und worauf wir seit Jahren hinarbeiten. Unternehmen suchen nicht mehr nach monolithischen BI-Tools. Sie benötigen Analysen, die modular aufgebaut, geregelt und tief in die Produkte und Workflows eingebettet sind, in denen Entscheidungen tatsächlich getroffen werden. Meiner Ansicht nach bestätigt unsere Anerkennung im Magic Quadrant, dass GoodData.AI genau das liefert. "

Roman Stanek, CEO und Gründer von GoodData.AI

Die Plattform von GoodData.AI - verfügbar als GoodData Cloud und GoodData Cloud Native - bedient Kunden weltweit in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Gastgewerbe, Kommunikation und industrielles IoT. Zu den jüngsten Investitionen zählen der Aufbau eines umfassenden KI-Skills-Repositorys nach der Übernahme von UnderstandLabs sowie die Einführung von Agent- und Workflow-Buildern, die die 'Analytics-as-Code'-Fähigkeiten der Plattform zu vollautomatisierten, KI-gesteuerten Datenerlebnissen erweitern.

"Die Zukunft der Analytik ist agentenbasiert, komponierbar und 'Code-First'. Unsere Investitionen in das größte Repository erweiterbarer KI-Fähigkeiten, in API-, CLI- und MCP-First-Analytikfunktionen sowie in semantisches Management und Governance laufen alle in einer Plattform zusammen, die für diese nächste Ära einzigartig positioniert ist. Ich bin überzeugt, dass die Anerkennung durch Gartner als 'Visionär' unseren Kunden und Interessenten das Vertrauen gibt, dass unsere Vision nicht nur überzeugend ist - sondern auch umgesetzt wird."

Peter Fedorocko, Field CTO bei GoodData.AI

Die Anerkennung von GoodData.AI wird durch seine Kunden weiter untermauert. Auf Gartner Peer Insights heben verifizierte Nutzer immer wieder die Flexibilität der Plattform und die Qualität des technischen Supports hervor. Ein Rezensent aus dem Unternehmensbereich merkte an:

"Die Embedded-Analytics-Lösung von GoodData bietet die Flexibilität und die fortschrittlichen Funktionen, nach denen wir gesucht haben, um unseren Kundenstamm besser bedienen zu können. Das Projektteam, das an unserer Implementierung arbeitet, war unglaublich reaktionsschnell und hat konstruktives Feedback sowie Unterstützung dazu gegeben, was für unsere Situation am besten geeignet ist."

Senior Analytics Manager in der Softwarebranche; aus einer Bewertung auf Gartner Peer Insights.

Unserer Meinung nach unterstreicht die Positionierung von GoodData.AI im "Visionaries"-Quadranten einen breiteren Markttrend hin zu entwicklerorientierten, KI-fähigen Analytics-Plattformen, die sich nahtlos in die komplexen Datenstacks und Produktumgebungen von heute einfügen. Lesen Sie den vollständigen Gartner Magic Quadrant-Bericht, um eine umfassende Analyse der Stärken und Schwächen von GoodData.AI zu erhalten.

Rechtlicher Hinweis

Gartner, Magic Quadrant für Analytics- und Business-Intelligence-Plattformen, Autoren: Anirudh Ganeshan, Christopher Long, Edgar Macari; Veröffentlichungsdatum: 29. Juni 2026

Gartner, Magic Quadrant und Peer Insights sind Marken von Gartner, Inc. und/oder seinen verbundenen Unternehmen. Die Inhalte von Gartner Peer Insights bestehen aus den Meinungen einzelner Endnutzer, die auf deren eigenen Erfahrungen mit den auf der Plattform aufgeführten Anbietern basieren; sie sind weder als Tatsachenaussagen zu verstehen, noch geben sie die Ansichten von Gartner oder seinen verbundenen Unternehmen wieder. Gartner unterstützt keine der in diesen Inhalten dargestellten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und gibt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien in Bezug auf diese Inhalte, deren Richtigkeit oder Vollständigkeit, einschließlich jeglicher Garantien der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Gartner unterstützt keine der in seinen Publikationen dargestellten Unternehmen, Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und rät Technologieanwendern nicht, ausschließlich Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen auszuwählen.

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Über GoodData.AI

GoodData.AI ist die "Agentic-First"-Analyseplattform, die darauf ausgelegt ist, eingebettete Entscheidungsfindung auf einer geregelten semantischen Grundlage zu unterstützen. GoodData.AI wurde 2007 gegründet, unterhält Niederlassungen in den USA und Europa und betreut über 140.000 der weltweit führenden Unternehmen sowie 3,2 Millionen Nutzer. Das Unternehmen unterstützt sie dabei, sinnvolle Veränderungen voranzutreiben und den Wert ihrer Daten zu maximieren.

Kontakt bei GoodData.AI

mailto:press@gooddata.com

2026, GoodData Corporation. Alle Rechte vorbehalten. GoodData ist eine eingetragene Marke der GoodData Corporation.

QUELLE: GoodData

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84964Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84964&tr=1



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