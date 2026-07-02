Das Unternehmen wird in den kommenden drei Monaten Kontakte zu institutionellen Investoren, Family Offices und Entscheidungsträgern in den Bereichen Verteidigung und öffentliche Sicherheit knüpfen

Vancouver, British Columbia, 2. Juli 2026 / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech") - ein Anbieter von Technologielösungen, der sich auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert hat, gibt bekannt, dass seine mit der Geschäftsführung und Geschäftsentwicklung betrauten Teams in den nächsten drei Monaten an einer Reihe von Anlegerveranstaltungen und internationalen Fachmessen und Konferenzen zum Thema Verteidigung teilnehmen werden. ZenaTech wird mit institutionellen Investoren, Family Offices und vermögenden Privatanlegern zusammentreffen, um seine Equity Story vorzustellen. Gleichzeitig wird seine US-Tochtergesellschaft ZenaDrone bei internationalen Einkäufern aus den Bereichen Verteidigung, Regierung und öffentliche Sicherheit Werbung machen und potenzielle Kundenbeziehungen aufbauen, wobei der Blick auf zukünftige Pilotprogramme und Beschaffungsverträge gerichtet ist. Im Rahmen dieser Veranstaltungen werden die KI-gestützten Drohnenlösungen des Unternehmens zur Bewältigung der sich wandelnden globalen Sicherheits- und Verteidigungsherausforderungen hervorgehoben, wie etwa die ISR-Systeme (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance), eine mittelgroße Schwerlast-Frachtdrohne, drohnenbasierte Systeme für die Sicherheit in Innenräumen und die Bestandsverwaltung sowie Fortschritte bei Drohnenabwehrsystemen, Abfangdrohnen und Unterwasserdrohnen.

Global Technology Virtual Investor Conference

Eine virtuelle Anlegerkonferenz, die von Virtual Investor Conferences, einem Unternehmen der OTC Markets Group, ausgerichtet wird und über Live-Präsentationen und Frage-Antwort-Runden börsennotierte Unternehmen im Technologiesektor mit Privatanlegern und institutionellen Investoren zusammenführt. ZenaTech wird Publikumsvorträge halten und persönliche Gespräche führen, um den Teilnehmern seine Initiativen im Drone-as-a-Service-Geschäft und bei den Verteidigungsdrohnen näherzubringen.

Termin: 9. Juli 2026

Veranstaltungsort: Online

Airborne Public Safety Association, APSCON Unmanned 2026

Die von der Airborne Public Safety Association veranstaltete APSCON Unmanned ist die führende Konferenz und Fachmesse für Sicherheitsbehörden, die unbemannte Flugsysteme evaluieren. Sie findet parallel zur APSCON, einer Veranstaltung für bemannte Luftfahrt, statt und teilt sich mit dieser eine Ausstellungshalle. ZenaTechs Tochtergesellschaft ZenaDrone präsentiert sich mit einem eigenen Stand und stellt ihre Drohnenlösungen für den Einsatz im Bereich der öffentlichen Sicherheit sowie bei Rettungsdienst und Einsatzkräften vor.

Termin: 15.-17. Juli 2026

Veranstaltungsort: Fort Lauderdale, Florida

Qualified Capital Investments Tech Movers Event

Ein exklusives Networking-Cocktailevent im Wynwood-Viertel von Miami nur für geladene Gäste, wo sich aufstrebende Technologieunternehmen und aktive Anleger in entspannter Atmosphäre austauschen. ZenaTech wird sich als eines von drei Unternehmen diesem Publikum präsentieren und dabei sein Drone-as-a-Service-Geschäft, sein Umsatzwachstum und seine Strategie im Bereich Verteidigungsdrohnen vorstellen.

Termin: 15. Juli 2026

Veranstaltungsort: Wynwood, Miami, USA

Opal Group Family Office & Private Wealth Legacy Summit

Ein Gipfeltreffen der Opal Group, bei dem sich Family Offices, private Vermögensverwalter und vermögende Anleger über Investmentstrategien, Vermögenserhalt und neue Investmentchancen in unterschiedlichen Asset-Klassen austauschen. ZenaTech wird einem Publikum aus institutionellen Investoren und vermögenden Privatpersonen die Wachstums-Story des Unternehmens näherbringen.

Termin: 25.-26. August 2026

Veranstaltungsort: Watermill, New York, USA

MSPO 2026 - International Defence Industry Exhibition

Die MSPO, die in der polnischen Stadt Kielce stattfindet und offiziell vom polnischen Verteidigungsministerium unterstützt wird, ist eine der führenden europäischen Fachmessen für die Verteidigungsindustrie und Treffpunkt für NATO-Delegationen, führende Vertreter des Militärs und internationale Rüstungshersteller. ZenaTechs Tochtergesellschaft ZenaDrone wird ihre KI-Drohnen präsentieren und ihre Verteidigungslösungen vorstellen, darunter ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance), Schwerlast-Frachtdrohnen, drohnenbasierte Lösungen für die Bestandsverwaltung in Innenräumen sowie die derzeit in Entwicklung befindlichen Drohnenabwehrlösungen.

Termin: 8.-11. September 2026

Veranstaltungsort: Kielce, Polen

H.C. Wainwright 28th Annual Global Investment Conference

Eine der renommiertesten Anlegerveranstaltungen von H.C. Wainwright, bei der institutionelle Investoren und die Führungsriegen börsennotierter Unternehmen aus verschiedensten Sektoren zu Vorträgen und persönlichen Gesprächen in New York zusammenkommen. ZenaTech wird einen Unternehmensüberblick präsentieren und den institutionellen Anlegern unter anderem seine Wachstumsstrategie im Drone-as-a-Service-Geschäft und bei den Verteidigungsdrohnen unterbreiten.

Termin: 14.-16. September 2026

Veranstaltungsort: New York, USA

Wenn Sie an einer Präsentation teilnehmen, ein persönliches Gespräch buchen oder weitere Informationen erhalten möchten, wenden Sie sich bitte direkt an ZenaTech unter investors@zenatech.com oder an die Organisatoren der Veranstaltung.

Über ZenaTech

http://www.zenatech.com, Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das auf KI-gestützte autonome Drohnenplattformen spezialisiert ist, um die Industrie, Behörden und den Verteidigungssektor zu transformieren. Zu seinen Tochtergesellschaften gehören die Drohnenfertigung durch ZenaDrone, ein globales Drone-as-a-Service-(DaaS)-Geschäft sowie eine separate SaaS-Sparte für Unternehmen mit mehreren Softwaremarken. Das Unternehmen verfolgt eine auf Übernahmen ausgerichtete DaaS-Rollup-Strategie zur Digitalisierung und Automatisierung traditioneller Dienstleistungsbranchen wie Landvermessungen und Inspektionen, um ein skalierbares, wiederkehrendes Umsatzwachstum auf Drohnenbasis zu erzielen. Mit einer betrieblichen Präsenz in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und Asien treibt ZenaTech KI-Drohnen für die Landwirtschaft und die Logistik sowie für ISR-, Fracht- und Counter-UAS-Anwendungen für die US-Verteidigung und NATO-Verbündete voran. Das Unternehmen investiert in Technologien der nächsten Generation, einschließlich Drohnenschwärme, Quantencomputing und fortschrittliche KI-Autonomie, um durch seine Forschungs- und Entwicklungsinitiativen langfristige Möglichkeiten auf Schlüsselmärkten zu nutzen.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert KI-gestützte multifunktionale autonome Drohnenlösungen, die mit Technologien des maschinellen Lernens und der prädiktiven Analyse sowie fortschrittlichen Computing-Technologien ausgestattet sind und bei Anwendungen in der öffentlichen Verwaltung, Verteidigung und Industrie zum Einsatz kommen. Dazu zählen multifunktionale Drohnen für Vermessungs-, Inspektions-, Logistik-, Sicherheits- und Verteidigungseinsätze. Das in der Entwicklung befindliche Produktportfolio umfasst die Drohne ZenaDrone 1000 für ISR-Verteidigungsanwendungen und den Transport von Spezialfrachten, die Drohne IQ Nano für das Bestandsmanagement und die Sicherheit in Innenräumen, die Drohne IQ Square für Inspektions- und Wartungsdienste im Freien, die Drohne IQ Quad für die Landvermessung und die Drohne IQ Aqua für Einsätze unter Wasser. ZenaDrone betreibt drei internationale Produktionsstätten in Arizona, Dubai und Taiwan und arbeitet an der Weiterentwicklung von Marine-Abfangdrohnen für die Abwehr von unbemannten Flugkörpern sowie an einem integrierten Verteidigungssystem.

Ansprechpartner für weitere Informationen:

Für Unternehmen, Investoren und Medien:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

Für Investoren:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

Safe Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung und die zugehörigen Kommentare des Managements von ZenaTech, Inc. enthalten "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder die künftige Leistung von ZenaTech und spiegeln die Erwartungen und Prognosen des Managements in Bezug auf das Wachstum, die Betriebsergebnisse, die Leistung sowie die Geschäftsaussichten und -möglichkeiten von ZenaTech wider. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Informationen an Begriffen wie "können", "werden", "sollten", "erwarten", "planen", "vorhersehen", "anstreben", "suchen", "ist/sind wahrscheinlich", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell", "fortsetzen" oder der Verneinung dieser Begriffe oder an anderen vergleichbaren Begriffen zu erkennen, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen sollen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in diesem Dokument gehören unter anderem die Erwartungen von ZenaTech in Bezug auf Einnahmen, Ausgaben, Produktion, Betrieb, Kosten, Cashflow und künftiges Wachstum; Erwartungen in Bezug auf künftige Produktionskosten und -kapazitäten; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte wie derzeit geplant auf den Markt zu bringen, einschließlich ZenaDrone 1000 und IQ Nano; den voraussichtlichen Barmittelbedarf von ZenaTech und den Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln; die Absicht von ZenaTech, das Geschäft und den Betrieb auszubauen, sowie das Ausführungsrisiko; Erwartungen in Bezug auf künftige Betriebe und Kosten; die Volatilität der Aktienkurse und die Marktbedingungen in den Branchen, in denen ZenaTech tätig ist; politische, wirtschaftliche, umweltbezogene, steuerliche, sicherheitsrelevante und andere Risiken, die mit der Tätigkeit in Wachstumsmärkten verbunden sind; regulatorische Risiken; ungünstige Publicity oder Verbraucherwahrnehmung; Schwierigkeiten bei der Vorhersage von Branchentrends; die Fähigkeit, Schlüsselpersonal einzustellen; die Wettbewerbsbedingungen der Branche und die Wettbewerbs- und Geschäftsstrategien von ZenaTech; ZenaTechs erwartete Geschäftsziele für die nächsten zwölf Monate; ZenaTechs Fähigkeit, zusätzliche Mittel durch den Verkauf von Eigen- oder Fremdkapital zu beschaffen; Investitionskapital und Marktanteile; die Fähigkeit, geplante Übernahmen abzuschließen; Veränderungen in den Zielmärkten; Marktunsicherheit; die Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu beschaffen, auch durch die Notierung seiner Wertpapiere in verschiedenen Jurisdiktionen; Wachstumsmanagement (Pläne und Zeitplan für die Expansion); Patentverletzungen; Rechtsstreitigkeiten; geltende Gesetze, Vorschriften und alle Änderungen, die sich auf die Geschäftstätigkeit von ZenaTech auswirken.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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