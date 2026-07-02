Google schraubt an seiner Sicherungsfunktion für Android-Handys. Künftig kannst Du bestimmen, was gespeichert wird und was nicht. Meistens jedenfalls. Mit der neuen Backup-Funktion von Android kannst Du bald einzelne Apps vom Cloud-Backup ausschließen. Das spart Speicherplatz und gibt Dir mehr Kontrolle darüber, welche Daten in Googles Cloud landen. Das Feature befindet sich allerdings noch in der Beta-Phase, es wird noch dauern, bis es alle Nutzer:innen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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