Vor dem Handelsstart an der Wall Street sorgen am Donnerstag neue Konjunkturdaten für Aufsehen. In den USA wurden im wurden außerhalb der Landwirtschaft im Juni saisonbereinigt 57.000 neue Stellen geschaffen. Dies waren deutlich weniger als erwartet. Gleichzeitig sank die Arbeitslosenquote. Die Kurse legen daher vorbörslich deutlich zu. Der DAX reagiert mit einem deutlichen Kurssprung auf die neuen US-Daten. Das Börsenbarometer schnellt bis auf 25.421 Zähler nach oben. Bis zum Rekordhoch bei 25.513 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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