BMW hat vor wenigen Tagen seinen Jahresausblick eingedampft. Und das deutlich. Schmerzhaft für die Aktionäre. Die Aktie des Autokonzerns rutschte auf den tiefsten Stand seit fünfeinhalb Jahren ab. Das Minus seit Jahresbeginn beträgt knackige 35 Prozent. Die unerwarteten schlechten News von BMW zogen auch die Papiere von Volkswagen mit in die Tiefe. Wie geht es mit der Aktie weiter?Als Grund für die Gewinnwarnung nannte das BMW-Management die anhaltende Krise am chinesischen Automarkt. Die negative ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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