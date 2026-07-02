OpenAI spielt bei der US-Regierung auf Zeit. Laut Medienberichten, hat das Unternehmen von Sam Altman erste Gespräche geführt, um dem US-Staat eine Beteiligung von fünf Prozent an der Firma zu übertragen. Der Vorstoß zielt darauf ab, politische Hürden im Vorfeld eines geplanten Börsengangs abzubauen.Das Kalkül hinter dem Angebot ist strategisch: Indem der Staat direkt am Erfolg beteiligt wird, will Altman das Narrativ der "gesellschaftlichen Dividende" bedienen. Als Vorbild dient der Alaska Permanent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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