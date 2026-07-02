DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 3. Juli (vorläufige Fassung)

=== *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen Caixin/S&P Global Juni *** 08:45 FR/Industrieproduktion Mai PROGNOSE: -0,4% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni PROGNOSE: 50,1 zuvor: 49,4 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: k.A.* 1. Veröff.: 47,4 zuvor: 44,3 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A.* 1. Veröff.: 47,6 zuvor: 44,9 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: k.A.* 1. Veröff.: 46,8 zuvor: 48,1 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A.* 1. Veröff.: 48,0 zuvor: 48,8 10:00 DE/Einhell Germany AG, HV 10:00 DE/Mutares SE & Co KGaA, HV *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: k.A.* 1. Veröff.: 48,9 zuvor: 47,7 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A.* 1. Veröff.: 49,5 zuvor: 48,5 *** 10:00 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Panel bei 26th Les Rencontres Économiques d'Aix-en-Provence *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: 48,7 1. Veröff.: 48,7 zuvor: 49,3 *** 16:30 FR/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilnahme an Panel zu "Fiscal & Monetary Policy: Is the Line Starting to Blur" *** - IT/Unicredit SpA, Ende der weiteren Annahmefrist für Commerzbank-Angebot - US/Börsenfeiertag: USA ===

- * für die zweite Veröffentlichung wird keine Konnsensprognose erstellt

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

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July 02, 2026 08:30 ET (12:30 GMT)

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