EQS-News: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV / Schlagwort(e): Dividende

Dividendenmitteilung



02.07.2026 / 14:00 GMT/BST

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Zur sofortigen Veröffentlichung 02. Juli 2026 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV Dividendenmitteilung Die Geschäftsführung des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV (die "Gesellschaft") kündigt hiermit folgende Dividenden an, für die als Ex-Dividendendatum der 09. Juli 2026 gilt. Stichtag ist der 10. Juli 2026 und das Zahlungsdatum ist der 07. August 2026:

Beschreibung der Anteilsklasse ISIN Satz je Anteil JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE00BDFC6XXX 0.285300 JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - GBP Hedged (dist) IE00BJLTWXXX 0.288300 JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (dist) IE00BDFC6XXX 0.408400 JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) IE00BD9MMXXX 0.322700 JPM BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (dist) IE00BD9MMXXX 0.285100 JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE0003UVYXXX 0.159700 JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE000U5MJXXX 0.144300 JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE000U9J8XXX 0.252300 JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF - EUR (dist) IE00BL0BMXXX 0.415900 JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR (dist) IE000AP27XXX 0.131300 JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - CHF Hedged (dist) IE000UPAYXXX 0.122900 JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR Hedged (dist) IE0006YCYXXX 0.133100 JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR (dist) IE000RE0SXXX 0.134000 JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - CHF Hedged (dist) IE000DDR6XXX 0.195600 JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR Hedged (dist) IE0006FIWXXX 0.168100 JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR (dist) IE0006CJGXXX 0.201900 JPM Europe Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF - EUR (dist) IE000QOLLXXX 0.371100 JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF - USD (dist) IE000CYGDXXX 0.196400 JPM Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR (dist) IE000WGK3XXX 0.681100 JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist) IE000Y4K4XXX 0.328400 JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - GBP Hedged (dist) IE0005S7BXXX 0.115300 JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist) IE000HFXPXXX 0.233400 JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist) IE00005YSXXX 0.017700 JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF - GBP Hedged (dist) IE000C3S7XXX 1.423700 JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF - USD (dist) IE00BN4RDXXX 1.139000 JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist) IE000DS9ZXXX 0.161200 JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) IE00BJK9HXXX 0.209000 JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR (dist) IE000783LXXX 0.650500 JPM UK Equity Core Active UCITS ETF - GBP (dist) IE000TZT3XXX 0.282500 JPM BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF - USD (dist) IE0001O84XXX 0.103200 JPM Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF - USD (dist) IE000FYTRXXX 0.163700 JPM India Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist) IE000XE6EXXX 0.055200 JPM All Country Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist) IE000JLILXXX 0.129000 JPM Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITS ETF - USD (dist) IE0006UQKXXX 0.007000 JPM US Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITS ETF - USD (dist) IE000K4JGXXX 0.030400 JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF - USD (dist) IE000L91HXXX 0.099400 JPM Climate Change Solutions Active UCITS ETF - USD (dist) IE000V4JSXXX 0.432300 JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF - USD (dist) IE000A9QKXXX 0.165400 JPM EUR High Yield Bond Active UCITS ETF - EUR (dist) IE000YSJPXXX 0.230300 JPM USD High Yield Bond Active UCITS ETF - CHF Hedged (dist) IE000VN1UXXX 0.282300 JPM USD High Yield Bond Active UCITS ETF - EUR Hedged (dist) IE000R7DCXXX 0.234000 JPM USD High Yield Bond Active UCITS ETF - GBP Hedged (dist) IE0002WLHXXX 0.247600 JPM USD High Yield Bond Active UCITS ETF - USD (dist) IE000R88UXXX 0.189900 JPM EUR Government Bond Active UCITS ETF - EUR (dist) IE00081SFXXX 0.144200 JPM Emerging Markets Local Currency Bond Active UCITS ETF - USD (dist) IE000BS9KXXX 0.299300 JPM Global IG Corporate Bond Active UCITS ETF - GBP Hedged (dist) IE000L6RGXXX 0.165400 JPM Global IG Corporate Bond Active UCITS ETF - USD (dist) IE00064KQXXX 0.240500 JPM Global Government Bond Active UCITS ETF - GBP Hedged (dist) IE000CJUNXXX 0.122300 JPM Global Government Bond Active UCITS ETF - USD (dist) IE0005NMTXXX 0.165200 JPM EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF - EUR (dist) IE000WAKWXXX 1.538300 JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF - EUR Hedged (dist) IE000YK1TXXX 2.730800 JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF - GBP Hedged (dist) IE00BKV0QXXX 0.128500 JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF - USD (dist) IE000SB9GXXX 3.028900 JPM Global Aggregate Bond Active UCITS ETF - GBP Hedged (dist) IE000TSA6XXX 0.260200 JPM Global Aggregate Bond Active UCITS ETF - USD (dist) IE000LHP8XXX 0.202800 JPM EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF - EUR (dist) IE0008QIFXXX 0.150900 JPM EUR 1-5 yr IG Corporate Bond Active UCITS ETF - EUR (dist) IE0002VV7XXX 1.548800 JPM Global Aggregate Bond Active UCITS ETF - EUR Hedged (dist) IE000AGCIXXX 0.146300 JPM Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR (dist) IE00064TWXXX 0.128700

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