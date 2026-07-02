Bonn (ots) -Großer Erfolg für junge Musiker*innen aus Rockenberg: ROCKYTRIO und der Popchor Musikschule Frankfurt belegten beim bundesweiten Song Contest "Dein Song für EINE WELT!" von Engagement Global den ersten Platz. Mit ihrem Titel "Noch'n Song für 'ne heile Welt" überzeugten sie die Jury im Finale der sechsten Wettbewerbsrunde - und sicherten sich neben 1.000 Euro Preisgeld auch einen professionellen Musikvideodreh. Das Ergebnis des Drehs, der Anfang Mai 2026 in Darmstadt stattfand, ist ab sofort auf YouTube zu sehen."Wir waren erst mal geflasht von so viel Technik und so viel Aufwand. Alles nur für unseren Song und für uns. Das war auf jeden Fall ein sehr gutes Gefühl. Vielleicht auch so besonders, weil wir ja eine inklusive Band sind", erzählt Gitarrist Paul nach dem Dreh.Mit ihrem Gewinnersong setzen ROCKYTRIO und der Popchor Musikschule Frankfurt ein starkes Zeichen für eine gerechtere Welt. "Noch'n Song für 'ne heile Welt" ist zugleich eine Hommage an die großen Friedens- und Protestlieder vergangener Jahrzehnte und ein Appell für mehr gesellschaftliches Engagement. "Es muss einfach mehr Aufschrei geben für eine heilere Welt. Im besten Fall fühlen sich andere Kreative angesprochen, mitzuschreien. Dann hätten wir echt schon viel erreicht!", sagt Keyboarder Mika.Das Musikvideo unterstreicht anschaulich den Text des Songs. Neben erzählerischen Szenen stehen energiegeladene Konzertsequenzen im Mittelpunkt, die die Energie der jungen Künstler*innen tragen.Das Musikvideo ist ab sofort auf dem YouTube-Kanal des Song Contests (https://www.youtube.com/watch?v=P_POzGCXvTo) abrufbar. Außerdem ist der Song auf dem neuen EINE WELT-Album Vol. 6 vertreten, das Anfang Juni erschienen ist. Das Album kann kostenfrei auf der Website des Song Contests (http://www.eineweltsong.de) bestellt und heruntergeladen werden und ist auf allen gängigen Streamingplattformen verfügbar.Über den Song ContestDer Song Contest "Dein Song für EINE WELT!" wird von der Engagement Global gGmbH im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung durchgeführt. Ziel des Wettbewerbs ist es, junge Menschen dazu zu motivieren, sich auf musikalische Weise mit globalen Themen und Zusammenhängen auseinanderzusetzen. Der Song Contest ist eine Begleitmaßnahme zum Schulwettbewerb zur Entwicklungspolitik "alle für EINE WELT für alle". Dieser lädt Schüler*innen ein, mutige Ideen zu entwickeln, um das Schicksal unseres Planeten selbst in die Hand zu nehmen.Als Pat*innen unterstützen Musiker Albert N'sanda, Song Contest-Gewinner Andre Fischer, die Rockband Deadheadz, Rapper Fargo, Fernsehmoderatorin Jess, Sänger John Lwanga, Sängerin Melane, Singer-Songwriterin Natalie Bonds und Fernsehmoderator Ralph Caspers die aktuelle Runde. Als Rundenpartner begleiten außerdem Aktion gegen den Hunger, Cornelsen Verlag, Grundschulverband e.V., Kindernothilfe e.V., Lugert Verlag, Stiftung Menschen für Menschen, Schulkurier, SOS-Kinderdörfer weltweit, die TUI Care Foundation, der Verband deutscher Musikschulen e.V. und ZEIT für die Schule den Song Contest.Weitere Informationen zum Song Contest:www.eineweltsong.dewww.instagram.com/eineweltsongwww.facebook.com/eineweltsongwww.youtube.com/@DeinSongFuerEineWeltPressekontakt:Petra Gohr-GuderPressesprecherinEngagement Global gGmbHpresse@engagement-global.deBitte wenden Sie sich bei Rückfragen anBianca KlüserProjektkoordinatorinSong Contest "Dein Song für EINE WELT!"Telefon +49 228 20 717-2307Bianca.Klueser@engagement-global.deOriginal-Content von: Engagement Global gGmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/117481/6307048