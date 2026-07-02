Wer heute als CrowdStrike-Anleger in sein Depot blickt, dürfte sich erst einmal verwundert die Augen reiben: Ist die Aktie des Cyber-Security-Anbieters über Nacht tatsächlich um -75% eingebrochen. Natürlich nicht, stattdessen ist der scheinbare Absturz die Folge eines planmäßigen Aktiensplits und das Papier notiert weiter auf Rekordniveau. Alles Wichtige zum Split und zu den weiteren Aussichten beim Nasdaq-Titel. Split macht die Aktie optisch günstiger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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