Die Circus-Aktie kommt weiterhin nicht in Schwung und befindet sich seit Monaten in einem ausgeprägten Abwärtstrend. Am Donnerstag gewinnt sie aktuell zwar +2,6% und notiert bei 5,50 €, bewegt sich damit aber weiterhin in der Nähe ihres Allzeittiefs. Stellt sich nun die Frage, ob sich der Kurs stabilisieren kann. Neuer Markt im Nahen Osten erschlossen Bislang konzentrierte sich Circus vor allem auf europäische Märkte. Nun gelingt dem Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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