Klarna-Anleger erleben derzeit den klassischen "Phoenix aus der Asche"-Moment: Die Aktie startete 2026 mit -28%, war damit einer der größten Tech-Verlierer - und bricht jetzt nach einem Gerichtsurteil am 1. Juli um +11,5% nach oben aus. Der Grund: Ein schwedisches Gericht verurteilt Google zu 1,97 Milliarden US$ Schadensersatz an Klarnas Tochter PriceRunner. Ist das ein Wendepunkt oder nur eine Einmal-Party? Hier gehts heiß her Das Patent- und Marktgericht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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