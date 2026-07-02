Die Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt für mehr Souveränität im Weltraum Satellit und Trägerrakete werden in Deutschland gefertigt und sollen innerhalb von 12 Monaten nach Vertragsabschluss starten

Die Planet Labs GmbH, einer der führenden Anbieter tagesaktueller Erdbeobachtungsdaten, und das europäische Raumfahrtunternehmen Isar Aerospace haben eine strategische Launch-Partnerschaft geschlossen. Im Rahmen des Startvertrags wird Isar Aerospace einen der hochauflösenden Pelican-Satelliten von Planet in den Orbit transportieren. Weitere gemeinsame Missionen sind bereits in Planung.

Der Satellit soll frühstens Ende 2026 mit der Spectrum-Trägerrakete von Isar Aerospaces Startplatz am Weltraumbahnhof Andøya Space erfolgen. Der Pelican-Satellit wird in der neuen Produktionsstätte von Planet in Berlin gefertigt, die sich derzeit im Ausbau befindet. Der geplante Launch ist eine Premiere für Deutschland: Sowohl der Satellit als auch die Trägerrakete werden hierzulande gefertigt. Damit setzt die Mission ein klares Zeichen für den raschen Fortschritt beim Aufbau Deutschlands souveräner Weltraumfähigkeiten.

"Deutschland hat sich eine ehrgeizige Weltraumagenda gesetzt. Mit dieser Mission schreiben Planet und Isar Aerospace ein Stück deutsche Raumfahrtgeschichte: Sowohl der Satellit als auch die Rakete für diese Mission werden in Deutschland gefertigt", sagt Martin Polak, Geschäftsführer von Planet Labs Deutschland. "Dass wir uns das Ziel gesetzt haben, innerhalb von 12 Monaten nach Vertragsabschluss zu starten, unterstreicht unseren agilen Ansatz, mit dem wir den wandelnden nationalen Prioritäten in den Bereichen Sicherheit, Resilienz und zivile Anwendungen begegnen."

"Diese Kooperation unterstreicht die Leistungsfähigkeit und wachsende strategische Bedeutung der deutschen und europäischen Raumfahrtindustrie", sagt Stella Guillen, Chief Commercial Officer von Isar Aerospace. "Die weltweite Nachfrage nach zuverlässigem Zugang zum Weltraum für kommerzielle und staatliche Missionen wächst rasant. Mit unserem Ansatz, skalierbare und integrierte Startkapazitäten bereitzustellen, sind wir bestens aufgestellt, diesen Bedarf zu bedienen. Die Partnerschaft mit Planet zeigt, dass Europa heute die Chance hat, eigenständige Weltraumkapazitäten aufzubauen und damit sowohl seine technologische Souveränität als auch Sicherheit und wirtschaftliches Wachstum nachhaltig zu stärken."

Die Partnerschaft ist ein Meilenstein für Planet in Deutschland. Der europäische Hauptsitz und das Kontrollzentrum des Unternehmens befinden sich in Berlin. Planet eröffnet 2026 eine neue Produktionsstätte, um die Produktionskapazität seiner Flotte hochauflösender Pelican-Satelliten der nächsten Generation zu verdoppeln. Parallel plant Planet sein bestehendes Team von rund 150 Mitarbeitenden in Berlin um bis zu 70 neue Mitarbeitende zu erweitern und damit Deutschlands Rolle als Vorreiter in der europäischen Raumfahrt und bei KI-gestützten Geodatenlösungen weiter zu stärken.

Isar Aerospace baut derzeit die Fertigungskapazitäten für die Trägerrakete Spectrum aus, um der weltweit stark wachsenden Nachfrage nach Weltraumzugang gerecht zu werden. In der 40.000 Quadratmeter großen Produktionshalle in der Nähe von München wird das Unternehmen bis zu 40 Trägerraketen pro Jahr fertigen. Ein hoher Automatisierungsgrad sowie die konsequente vertikale Integration ermöglichen es, Entwicklung, Fertigung und Tests nahezu vollständig inhouse abzudecken. Dieser ganzheitliche Ansatz ermöglicht nicht nur souveränen Weltraumzugang, sondern auch kurze Entwicklungszyklen und größere Flexibilität für Kunden.

Über Planet

Planet Labs Germany ist Teil der Planet-Gruppe und hat seinen Sitz am europäischen Hauptsitz von Planet in Berlin. Planet Labs PBC (NYSE: PL) ist die Muttergesellschaft der Planet-Gruppe mit globalem Hauptsitz in San Francisco, USA. Planet ist ein führender Anbieter von globalen, tagesaktuellen Satellitenbildern und Geodatenlösungen. Planet verfolgt die Mission, die Welt jeden Tag abzubilden und Veränderungen sichtbar, zugänglich und umsetzbar zu machen. Planet wurde 2010 von drei NASA-Wissenschaftlern gegründet und entwickelt, baut und betreibt die größte Erdbeobachtungsflotte von Bildsatelliten. Planet stellt missionskritische Daten, fundierte Erkenntnisse und Softwarelösungen für Kunden bereit, zu denen weltweit führende Unternehmen aus den Bereichen Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Nachrichtendienste, Bildung und Finanzen sowie Regierungsbehörden gehören, und ermöglicht es Anwendern, auf einfache und effektive Weise einen einzigartigen Mehrwert aus Satellitenbildern zu generieren. Planet Labs PBC ist eine gemeinnützige Aktiengesellschaft, die an der New Yorker Börse unter dem Kürzel PL notiert ist. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.planet.com und folgen Sie uns auf X, LinkedIn oder schauen Sie sich HBOs 'Wild Wild Space' an.

Über Isar Aerospace

Das europäische Raumfahrtunternehmen Isar Aerospace bietet Startdienste für den Transport kleiner bis mittelgroßer Satelliten und Satellitenkonstellationen in die Erdumlaufbahn an. Die Trägerraketen für den Transport der Satelliten hat das Unternehmen fast vollständig inhouse entwickelt, hergestellt und getestet. Isar Aerospace wurde 2018 gegründet, hat seinen Hauptsitz in der Nähe von München und beschäftigt über 400 Mitarbeiter an fünf internationalen Standorten. Die private Finanzierung durch internationale Investoren bildet eine starke Grundlage für den zukunftsweisenden Ansatz des Unternehmens, die Fertigung von Trägerraketen mithilfe vertikaler Integration effizient zu skalieren und zu industrialisieren. Weitere Informationen: www.isaraerospace.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind "zukunftsgerichtete Aussagen" über Planet im Sinne der Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen über die strategischen Partnerschaften von Planet und das zukünftige Wachstum von Planet in neuen und bestehenden Märkten. Solche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, beinhalten Schätzungen, Annahmen, Einschätzungen und Unsicherheiten. Es gibt eine Reihe von Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Diese Faktoren sind in den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen von Planet detailliert beschrieben. Planet übernimmt keine Verpflichtung, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um zukünftige Ereignisse widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

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