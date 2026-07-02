Während sich viele Führungskräfte positiv über das Potenzial neuer KI-Tools äußern, überwiegen für einige inzwischen die Nachteile. In ersten Unternehmen werden sie sogar verboten - wegen schlechter Ergebnisse. Selbst die besten KI-Tools stoßen im Arbeitsalltag an ihre Grenzen und stiften bei fehlender Überwachung nicht selten Chaos. Joe Procopio, US-amerikanischer Unternehmer und Gastautor bei Inc., berichtet in einem Beitrag von CEOs, die die Nase ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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