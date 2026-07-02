© Foto: Seth Wenig/AP/dpaDer US-Arbeitsmarkt hat im Juni nur 57.000 neue Stellen geschaffen anstatt der erwarteten 110.000. Auch der Vormonat wurde nach unten revidiert. Trotzdem fiel die Arbeitslosenquote auf 4,2 Prozent.Der US-Arbeitsmarkt hat im Juni einen Gang zurückgeschaltet. Mit nur 57.000 neu geschaffenen Stellen außerhalb der Landwirtschaft blieb der Jobaufbau deutlich hinter den Erwartungen der Ökonomen zurück, die im Reuters-Konsens mit 110.000 neuen Stellen gerechnet hatten. Zudem wurde der Vormonat Mai von ursprünglich 172.000 auf 129.000 nach unten korrigiert. Trotzdem sank die Arbeitslosenquote von 4,3 auf 4,2 Prozent. Der Rückgang beim Stellenaufbau folgte auf drei starke Monate in Folge und dürfte …
Enthaltene Werte: EU0009652XXX,US6311011XXX,US78378X1XXX,2455711,XD0002742XXXDen vollständigen Artikel lesen
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