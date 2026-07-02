Personelle Änderungen in der Niederlassung Deutschland von HDI Global: Lars Regner folgt auf Dr. Jörg Ohlsen und hat die Leitung des Bereichs Risk Consulting übernommen. Er verantwortet nun die strategische Weiterentwicklung des Bereichs und der dazugehörigen Resilience Services. Seit dem 01.07.2026 ist Lars Regner Leiter des Bereichs Risk Consulting der Niederlassung Deutschland von HDI Global. Auf seinem neuen Posten verantwortet er die strategische Weiterentwicklung des Bereichs und der dazugehörigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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