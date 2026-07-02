In New York zeichnet sich am letzten Handelstag der feiertagsbedingt verkürzten Woche eine freundliche Börsentendenz ab. Der mit Spannung erwartete Arbeitsmarktbericht hatte am Donnerstag einen klar positiven Einfluss auf die vorbörslichen Kurse, vor allem an der Technologiebörse Nasdaq. Über eine halbe Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,6 Prozent höher auf 52.597 Punkte. Damit steuert der US-Leitindex, der am Mittwoch nach einem Rekordhoch kaum verändert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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