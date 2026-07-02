Eine Aufgabe, für die ein Entwicklerteam einst 4.180 Tage und 2 Millionen Euro benötigte, erledigt die neue KI "Claude" jetzt in 45 Tagen für nur 30.000 Euro. Das ist um den Faktor 93 effizienter und nur ein Beispiel für die atemberaubende Geschwindigkeit, mit der die Künstliche Intelligenz unsere Welt erobert. In der neuesten Ausgabe seines Börsenbriefs Hot Stock Report schreibt Experte Florian Söllner: "Die KI bricht Rekorde - und tritt Türen ein."Das ist die Schattenseite dieser disruptiven Kraft: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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