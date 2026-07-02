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Regierungen füllen ihre Lager nach dem Krieg - und ein Micro-Cap sitzt mittendrin (NASDAQ: MDWD) (FSE: M8W)



02.07.2026 / 16:00 CET/CEST

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WSW, NY, July 2nd, 2026, FinanceWire

Drei Jahre Krieg in der Ukraine und im Nahen Osten haben Regierungen genau gelehrt, was sie bevorraten müssen. Die erste Lektion war kinetisch - und Aktien aus den Bereichen Drohnen, Raketen und Aufklärung schossen nach oben. Die zweite Lektion trifft nun möglicherweise ein, und sie scheint die Aufmerksamkeit auf ein kleines Biotech-Unternehmen zu lenken, das die wenigsten kennen dürften: MediWound* (NASDAQ: MDWD). MediWound Ltd* | NASDAQ: MDWD | ISIN: IL0011316309 | FSE: M8W | WKN: A110TG Jeder moderne Krieg lehrt Regierungen, was zu bevorraten ist Die erste Lektion der vergangenen drei Jahre - Ukraine, Gaza, Libanon, Iran - lautete, dass die kinetische Seite der Verteidigung ein Jahrzehnt lang unterfinanziert war. Drohnen, Raketen, KI-gestützte Aufklärung, integrierte Luftverteidigung. Die Märkte haben diese Lektion hart eingepreist. Palantir (NASDAQ: PLTR) hat sich rund verzehnfacht. Lockheed, RTX, Elbit (NASDAQ: ESLT), Kratos (NASDAQ: KTOS) - allesamt Multibagger gegenüber ihren Tiefstständen vor dem Ukraine-Krieg. Doch Generäle führen den nächsten Krieg mit den Lehren aus dem letzten. Und die Lektion, die nun in den Fokus rückt - nach drei Jahren realer Gefechtsdaten aus zwei aktiven Kriegsschauplätzen -, ist, dass die medizinische Versorgungsebene nach der Explosion der Engpass ist, für den niemand Vorräte angelegt hat. Ein verändertes Verletzungsprofil Das Verletzungsprofil hat sich in einer Weise verschoben, die von Bedeutung ist. Berichte von der Front aus der Ukraine beschreiben einen Krieg, der von Explosionen, Splittern und Schrapnell geprägt ist statt von konventionellen Schussverletzungen. Medizinische Daten der israelischen Streitkräfte (IDF), veröffentlicht im Journal of Burn Care & Research, dokumentierten 249 Brandverletzte unter 2.627 erfassten Soldaten während der Bodenoffensive in Gaza - ein Anteil von rund 9,5 % Verbrennungen und damit deutlich höher als in historischen Konflikten. Fachlich begutachtete militärische Verbrennungsmedizin-Analysen (darunter Daten des U.S. Army Institute of Surgical Research) verorten Verbrennungen durchgängig bei 5 bis 20 % der Gefechtsverletzungslast in jüngeren Konflikten, wobei die Rate der Gaza-Bodenoffensive in der oberen Hälfte dieser Spanne liegt. Doch Verbrennungen sind nur ein Teil des modernen Kriegsverletzungsbildes. Schrapnell- und Explosionsverletzungen zusammengenommen machen rund 61 % der Gefechtsverluste aus. Eine prospektive Studie, im Dezember 2025 im Journal of Burn Care & Research veröffentlicht und am National Burn Center des Sheba Medical Center an 15 Patienten mit traumatischen Tätowierungen infolge von Reibungs- und Explosionsverletzungen durchgeführt, berichtete von einer Reduktion der pigmentierten Wundoberfläche um 92,5 % nach Anwendung von NexoBrid innerhalb von 24 Stunden nach der Verletzung. Diese Fälle machen - gemeinsam mit schweren Verbrennungen - allesamt mögliche Anwendungsgebiete für NexoBrid aus und stehen für über 70 % der modernen Gefechtsverletzungen. Regierungen handeln bereits nach dem, was diese Zahlen nahelegen Die Europäische Kommission stellte Ende 2023 690 Millionen Euro bereit, um strategische rescEU-Reserven an medizinischen und CBRN-Abwehrgütern aufzubauen. Die EU legte im Juli 2025 eine formelle Bevorratungsstrategie (Stockpiling Strategy) auf. Der NATO-Gipfel in Den Haag setzte ein neues Verteidigungsziel von 3,5 % des BIP - und der aktualisierte NATO-Rahmen erlaubt es nun, Ausgaben für zivile Vorsorge und Resilienz auf diese Verpflichtungen anzurechnen, was das adressierbare Budget für die medizinische Bevorratung dramatisch erweitert. Das Basisbudget der BARDA - der US-Behörde für die fortgeschrittene Entwicklung biomedizinischer Abwehrmaßnahmen - ist von rund 670 Millionen US-Dollar im Geschäftsjahr 2014 auf über 1 Milliarde US-Dollar heute gewachsen, und COVID zeigte, dass die Behörde mehr als 32 Milliarden US-Dollar einsetzen kann, wenn die Bedrohung real ist. Im April handelten die USA entschlossen. Die BARDA vergab einen einzigen Zehnjahresvertrag im Wert von bis zu 197 Millionen US-Dollar, um ein bestimmtes Medikament für die Vorsorge bei Massenanfällen von Brandverletzten zu beschaffen, zu bevorraten und weiterzuentwickeln. Kein Impfstoff. Kein Antikörper. Ein topisches enzymatisches Gel, das abgestorbenes Verbrennungsgewebe in einer vierstündigen Anwendung auflöst - ohne Operationssaal. Bei einem Massenanfall, in dem die chirurgische Kapazität den Engpass bildet, ist das der Unterschied zwischen der Behandlung aller und der Triage jener, die man nicht retten kann. Das Medikament ist NexoBrid. Das Unternehmen dahinter ist MediWound (NASDAQ: MDWD). Ein staatlich gestütztes Standbein, das keine Theorie mehr ist Im Laufe des vergangenen Jahrzehnts steckte die BARDA rund 120 Millionen US-Dollar an nicht verwässernder Finanzierung in die Entwicklung von NexoBrid. Das US-Verteidigungsministerium finanzierte darüber hinaus eine bei Raumtemperatur stabile Formulierung, die für die Bedingungen auf dem Schlachtfeld konzipiert ist. Das Medikament ist Teil des US-amerikanischen Strategic National Stockpile. Die Vergabe im April fügt weitere 197 Millionen US-Dollar hinzu - verteilt auf Beschaffung, den Aufbau einer US-Fertigung, eine feldtaugliche Formulierung und eine Indikation für Explosionstraumata. MediWound hat sein Engagement in der europäischen Vorsorge-Infrastruktur ausgeweitet. Das Unternehmen teilte kürzlich mit, dass es in das Joint Industrial Cooperation Forum (ICF) der europäischen Behörde HERA aufgenommen wurde - ein Industriegremium, das Unternehmen und öffentliche Akteure zusammenbringt, um Europas Vorsorge bei medizinischen Gegenmaßnahmen, die Versorgungsresilienz und die Notfallplanung zu unterstützen. Und in seiner Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen am 7. Mai hob MediWounds US-Partner Vericel (NASDAQ: VCEL) die Umsatzprognose für die Verbrennungsversorgung an und führte mehrere Millionen des Anstiegs unmittelbar auf zusätzliche BARDA-finanzierte NexoBrid-Beschaffung zurück, die in der zweiten Jahreshälfte 2026 eintreffen soll. Die staatliche Franchise hat aufgehört, theoretisch zu sein. Sie ist nun eine Zahl in der veröffentlichten Prognose eines börsennotierten Partners. *Hinweis: Dieser Report beinhaltet werbliche Inhalte. Bitte lesen Sie die vollständigen Offenlegungen zu Interessenkonflikten und Risikohinweisen im Disclaimer am Ende des Dokuments. Ein zweites Standbein mit noch größerem Markt Würde die Geschichte hier enden, wäre MediWound bereits als potenziell einer der interessantesten Werte auf der Welle der medizinischen Vorsorge positioniert, die Verteidigungsinvestoren noch nicht neu bewertet haben. Doch das zweite Standbein von MediWound zielt auf einen noch größeren Markt. Der größere Vermögenswert ist EscharEx - dieselbe enzymatische Plattform, jedoch auf chronische Wunden ausgerichtet. Der adressierbare US-Markt beläuft sich auf rund 2,5 Milliarden US-Dollar und wird derzeit von einem einzigen FDA-zugelassenen enzymatischen Medikament bedient, dessen letzte Zulassung aus dem Jahr 1965 stammt. Eine fachlich begutachtete Post-hoc-Analyse aus MediWounds Phase-II-Studie ChronEx, veröffentlicht in Wounds, ergab, dass 63 % der mit EscharEx behandelten Patienten innerhalb von zwei Wochen ein vollständiges Débridement erreichten. Bei Patienten derselben Studie, die die etablierte Kollagenase (SANTYL) erhielten, waren es null. Die Phase III rekrutiert derzeit; eine Zwischenbewertung des Stichprobenumfangs sowie der Abschluss der Rekrutierung werden bis zum Ende des ersten Quartals 2027 erwartet, und nahezu jeder große Name der modernen Wundversorgung - Mölnlycke, Solventum, MIMEDX, Coloplast/Kerecis, Convatec, Essity, B. Braun, Medline - ist bereits als Forschungskooperationspartner beteiligt. B. Braun und Essity gehören dabei zu den bekannten Namen der Branche im deutschsprachigen Raum. Warum diese Ausgangslage selten ist Ein schwaches erstes Quartal - bedingt durch die zeitliche Taktung des BARDA-Vertrags und durch Lieferverzögerungen im Zusammenhang mit dem regionalen Konflikt - zog die Aktie von den Höchstständen des Jahresbeginns zurück. Die Lieferungen sind abgeschlossen. Der Vertrag fließt. Der Zwischenbericht liegt weniger als ein Jahr entfernt, was diesen Katalysator in ein Zeitfenster rückt, das der breitere Markt möglicherweise noch nicht neu bewertet hat. Fazit Nichts davon garantiert ein Ergebnis - Studien können scheitern, regulatorische Entscheidungen können sich verzögern, und staatliche Aufträge können sich in ihrer zeitlichen Taktung verschieben. Drohnen bekamen die erste Welle. Die medizinische Versorgungsebene könnte die zweite sein. Das Biotech-Unternehmen, das im Zentrum davon positioniert erscheint, wird für weniger gehandelt als der Schlagzeilenwert eines einzigen der staatlichen Aufträge, die es bereits gewonnen hat. Noch kennen viele Investoren den Namen MediWound nicht. Genau das ist oft der Moment, in dem sich entscheidet, wer früh hinschaut - und wer erst reagiert, wenn der Markt es längst getan hat. Aktuelle Unternehmensmeldungen von MediWound (FSE: M8W) MediWound berichtet Finanzergebnisse für das erste Quartal 2026 und gibt ein Unternehmensupdate MediWound kündigt Veröffentlichung der Finanzergebnisse für das erste Quartal 2026 an Neu veröffentlichter US-Expertenkonsens deckt sich mit MediWounds Strategie zum Débridement chronischer Wunden MediWound präsentiert neue EscharEx-Daten auf führenden Wundversorgungs-Kongressen MediWound meldet BARDA-Vertragsvergabe an Vericel für NexoBrid im Wert von bis zu 197 Millionen US-Dollar MediWound reicht Jahresbericht auf Form 20-F ein Wie bei allen Biotech-Unternehmen bleibt die weitere Entwicklung maßgeblich von klinischen Ergebnissen, regulatorischen Entscheidungen und der kommerziellen Umsetzung abhängig. Weiterlesen >> DA Davidson stuft die Palantir-Aktie aufgrund der Nachfrage nach KI-Orchestrierung hoch (NASDAQ: PLTR) *Wichtige Hinweise und Offenlegungen: Wall Street Wire ist eine Content- und Medientechnologieplattform und weder Broker-Dealer noch registrierter Anlageberater. Dieser Beitrag stellt eine bezahlte Werbemitteilung dar. Wall Street Wire hat von MediWound Ltd. eine Vergütung für Marketing- und Awareness-Dienstleistungen erhalten. Aufgrund dieser Vergütung besteht ein Interessenkonflikt, der die Objektivität der Inhalte beeinflussen kann. Die Inhalte dienen ausschließlich allgemeinen Informationszwecken und stellen weder Anlageberatung noch eine Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Sie können auf öffentlichen Quellen, Unternehmensangaben oder Informationen Dritter beruhen und wurden nicht in allen Fällen unabhängig überprüft. Eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht übernommen. 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